Daniel Sancho no actuó solo: la declaración policial que da un giro radical al caso

Aunque el juicio por el crimen de Edwin Arrieta aún no se ha celebrado, son muchos los escenarios que se plantean para Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho está situado en el ojo del huracán desde el pasado mes de agosto, en el que sus explicaciones y algunas pruebas demostraron que era el principal sospechoso de la muerte del cirujano. Sin embargo, su caso podría dar un giro de 180 grados a raíz de las palabras del jefe de la comisaría de Koh Phangan, el coronel Panya Niratimanon, que considera que tal vez el joven no actuó solo.

El detalle que podría confirmar que se trató de un asesinato premeditado

El encargado de acompañar a Daniel Sancho en su primer interrogatorio ha hablado con ‘Vamos a ver’ sobre la situación del chef ante la Justicia de Tailandia: “Daniel no llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país pero no os puedo contar muchos más detalles”, ha comentado. Unas palabras que, según el reportero Álvaro López, indican que el joven llegó al país del Sudeste Asiático desde “otro país que no es España y posiblemente acompañado de otra persona”: “Nos dicen que no pueden contar más. Lo veremos en el juicio”, ha señalado.

Este detalle está dotado de una gran importancia, ya que, aunque se descubriera que Daniel no actuó solo, se confirma la teoría de la policía tailandesa a la hora de creer fielmente que Sancho preparó con premeditación el asesinato de Edwin Arrieta. Pese a que son muchas las incógnitas que despierta esta nueva premisa, no será hasta el día en el que se celebre el juicio cuando todas ellas sean despejadas y finalmente se pueda saber con exactitud qué pasó durante la fiesta de la luna llena en la isla de Koh Phangan.

Marcos García-Montes reacciona a las palabras del coronel tailandés

Ante este giro de 180 grados en las declaraciones del coronel Panya Niratimanon, el equipo legal de Sancho en España ha reaccionado. Marcos García-Montes y sus compañeros han expresado su parecer al programa de Telecinco: “Nos dicen que van a presentar un escrito defensa basado en la legislación tailandesa, que se han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos o la invitación a un restaurante en un hotel de 5 estrellas y que la base va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente”.

Las palabras del letrado español no han quedado ahí, y Patricia Pardo ha continuado haciéndose eco de su escrito: “El lunes 27 el fiscal presenta sus pruebas y después ellos presentarán su escrito con pruebas preparadas, con testigo, peritos e informes criminológicos realizados en España”, ha zanjado. Unos planes que confirman que los abogados de Daniel tienen todo atado para evitar que el joven se enfrente a la pena de muerte, y que su condena en prisión sea de la menor duración posible.

Carmen Balfagón ya indicó que Daniel Sancho no actuó solo

Cabe destacar que, hace semanas, Carmen Balfagón como portavoz de la familia Sancho hizo especial hincapié en la posibilidad de que Daniel no hubiera actuado en solitario: “Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien… Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila un kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto”, comenzaba.

“Parece que hay un acuerdo con otra persona, poco organizada, para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa. Y esa persona deja el ticket de compra allí del material con el que supuestamente le mató”, indicaba Carmen en una de sus intervenciones en televisión. Sin embargo, estas explicaciones no resultaron ser suficientes para Big Joke. El mediático policía creyó, desde el primer momento, que el joven no requirió la implicación de una tercera persona para acabar con la vida de Edwin. Pero lo cierto es que ahora el coronel podría tener la última palabra y, con la investigación pertinente, demostrar que Daniel no estuvo solo y cuáles han sido los motivos por los que no ha revelado este dato previamente.