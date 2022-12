Curro Romero y Carmen Tello se han casado de forma religiosa este pasado sábado, 18 de diciembre, en la Casa Pilatos de Sevilla. El matrimonio, que hace casi dos décadas se dio el «sí, quiero» por lo civil, ha reunido a un pequeño grupo de familiares y amigos para celebrar esta unión. Una ceremonia que tiene lugar después de 28 años siendo compañeros de vida. La noticia la ha adelantado el diario Abc.

Tanto Curro Romero como Carmen Tello llevaban tiempo intentando formalizar su relación a través de la iglesia. No pudieron hacerlo en su momento ya que el extorero no tenía la nulidad de su primer matrimonio con Concha Márquez Piquer que duró veinte años. Cabe recordar que la cantante falleció el 18 de octubre del año pasado a consecuencia de una neumonía. Los novios, de 89 y 67 años, han estado acompañados de su círculo más íntimo. No han faltado los hijos de Carmen Tello, sus hermanas y otros miembros muy allegados de la familia como Alfonso Díez. El viudo de la duquesa de Alba continúa manteniendo una buena amistad con el matrimonio. Carmen Tello era íntima de Cayetana Fitz James Stuart.

Una jornada emotiva para Curro Romero y Carmen Tello

La novia ha elegido para la ocasión un favorecedor traje en color rosa compuesto por una levita a conjunto con el vestido. Mientras que Curro Romero estaba muy elegante con traje un azul marino y corbata a rayas. Según ha señalado el citado diario, el novio llegó al altar del brazo de su hermana, María Romero, quien ejerció de madrina. Mientras que Carmen Romero estuvo acompañada por su hermano Javier -el padrino-. Durante la ceremonia religiosa hubo un momento especialmente emotivo en el que se recordó a los padres de los novios. Una de las ausencias más destacadas ha sido la de la hija de ‘El Faraón de Camas’ quien no pudo estar presente ya que se encuentra fuera de nuestro país. Tras la ceremonia, el matrimonio disfrutó de un banquete acompañado de sus familiares y amigos.

El matrimonio ha vivido una importante jornada de celebración que cierra un año complicado para Carmen Tello. En verano, despidió a su madre, María del Carmen Barbadillo, quien falleció a los 94 años. La última etapa de su vida había estado muy delicada en cuestión de salud y su hija había permanecido volcada en sus cuidados. El matrimonio tuvo que aplazar la boda religiosa a consecuencia de esta pérdida.

Fue el año pasado cuando Carmen Tello sorprendió confesando que deseaba darse el «sí, quiero» con Curro Romero. Lo hizo con motivo del documental donde se repasa la vida del diestro, ‘Curro Romero. Maestro del Tiempo’. No había podido hacerlo con anterioridad debido a la negativa de Concha Márquez Piquer de facilitar los trámites para la nulidad de su matrimonio religioso con Curro con quien se casó en el año 1962. Fruto de esta unión nacieron dos hijas, Concha y Coral, esta última perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en Estados Unidos en noviembre de 1986. Tenía tan solo 19 años. Una muerte que sumió a su madre en una fuerte depresión.

Mientras que el primer matrimonio de Carmen Tello fue con el aristócrata Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos con quien tuvo cuatro hijos: María del Carmen, Enrique, Fernando y Miguel Ángel. Posteriormente, rehízo su vida con el torero, el gran amor de su vida, con quien empezó su relación en 1995. Se casaron en 2003 en la finca Bellasombra, situada en el municipio sevillano de Espartinas.