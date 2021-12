El estado de salud de Cristian Suescun es tiene muy preocupados a sus seguidores. El hermano de Sofía Suescun ha anunciado en sus redes sociales que se iba a someter a una operación. El joven ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que posaba ataviado con bata, gorro y mascarilla, y decía: «Al quirófano, esperemos que todo salga bien».

Las imágenes de Cristian Suescun alertan a sus seguidores

Sin dar detalles sobre lo ocurrido, el exconcursante de ‘Supervivientes’ alertaba horas más tarde tras confesar que «la operación se ha complicado un poquito». Unas palabras que, unidas a las imágenes en las que se le puede ver postrado en la cama del hospital, con el pecho descubierto y lleno de electrodos adhesivos para su monitorización, han desatado todas las alarmas.

El motivo por el que Cristian Suescun ha tenido que ser intervenido es porque «tenía la muñeca rota desde hacía un tiempo». Él mismo ha detallado qué le han hecho: «Con todo esto del COVID no me he podido operar antes, porque había mucha lista de espera. Ayer me operaron la muñeca», ha explicado desde el hospital en el que aún se encuentra ingresado. En las imágenes de su perfil de Instagram, Cristian ha mostrado su brazo vendado desde el antebrazo hasta la mano. «Tenía dos cartílagos rotos. He dormido bien y espero que me den el alta hoy», ha especificado.

El hijo de Maite Galdeano ha querido agradecer a sus amigos y seguidores las muestras de cariño recibidas. Sereno, aunque aún con señales visibles de cansancio y todavía molesto por su herida, ha querido enviar un mensaje para tranquilizar a todos: «Dentro de lo que cabe, todo ha salido bien».

Hasta el momento, ni su hermana ni su progenitora se han manifestado sobre el estado de salud de Cristian, quien ha reconocido que no ha podido recibir visitas: «Estoy aquí, solito».

Cristian Suescun es conocido por ser el hermano de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano. A raíz de su salto a la fama ha participado en diversos programas de Mediaset. Hace un año fue uno de los fichajes de ‘Supervivientes 2020’, donde quiso seguir los pasos de su hermana como personaje de realities. A diferencia de Sofía, que consiguió ganar ‘Supervivientes 2018’, él fue el cuarto expulsado de su edición.

Antes de que viajara a Honduras para demostrar sus habilidades como superviviente, Sofía Suescun ponía en conocimiento de la audiencia algunos datos sobre su personalidad. «Aviso, es muy llorón. Casi igual que yo, somos de lágrima fácil y corazón caliente», destacaba. Cristian ha participado también en ‘La Casa Fuerte’, donde entro al lado de su madre, Maite Galdeano. Curiosamente, antes de su incursión en la pequeña pantalla, el joven fue chófer de Kiko Matamoros, quien debido a los problemas de visión que padece evita coger el coche.