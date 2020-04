Concha Velasco no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. La actriz permanece sola y con un brazo roto en su casa de Madrid y se muestra muy preocupada por la situación por la que está atravesando el país y el futuro que le espera a la ciudadanía.

Cocha Velasco ha compartido su angustioso relato sobre como está sobrellevando el encierro debido a la pandemia que está azotando nuestro país. La vallisoletana ha explicado que una semana antes de que se decretase el Estado de Alarma en nuestro país sufrió un incidente y se rompió el brazo. “Estaba en Barcelona, me rompí el brazo y me di un golpe en la cabeza, pero me lo he tenido que curar en casa sola, ¡porque mis hijos me protegen tanto que no dejan entrar aquí ni a Dios!”, ha asegurado la actriz de 80 años a ‘Nius’.

A pesar de esto, Velasco deja claro que se encuentra en perfecto estado a pesar de estar pasándolo mal. «Soy de Valladolid y tengo un carácter recio, pero claro, lo estoy pasando mal como todo el mundo. Soy afortunada por gozar de buena salud y de estar en una casa estupenda. Me siento muy cuidada por mis hijos, hablo con ellos y con mi nieto. No le veo desde hace dos meses, solo en vídeo, pero es una suerte poder comunicarme con él así y ver al menos lo bien que está», ha relatado.

Ha perdido a un familiar

La actriz de ‘Las chicas del cable’ ha confirmado que su familia se ha visto afectada de lleno por el coronavirus: «A todos se nos ha muerto alguien. Yo lo he pasado muy mal porque falleció una tía mía que estaba en una residencia y todavía no sabemos si la han incinerado… como le está pasando a mucha gente”.

De la misma forma, Velasco ha explicado que uno de sus primos «ha estado gravísimo», pero afortunadamente puede presumir de estar en casa. «Está viviendo en una buburja y tengo otra prima que se infectó en el coro de la ópera», asevera.

Refugiada en la fe

A pesar de su angustioso relato, la actriz se encuentra esperanzadora a pesar de que reconoce que «esto va para largo». En estos duros momentos, Velasco se ha refugiado en la fe: “A Dios sí le he visto en estos días. He podido oír misa. Lo que siento es no haber tenido una ramita de olivo para celebrar estos días de Semana Santa, porque yo comulgo tres veces al año, el Domingo de Pascua, el de Resurrección y en Nochebuena, y este año no he podido… He comulgado con el Papa, le he escuchado estos días y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice”.

Pendiente de la actualidad

Como el resto de la población, Concha Velasco permanece pegada a la televisión para informarse de la última hora sobre el virus y cómo los países adoptan medidas para combatir contra él. Ante esto, la vallisoletana se ha posicionado a favor de Donald Trump: «Anoche, por ejemplo, me vi toda la conferencia de Donald Trump, que es verdad que dice muchas barbaridades, pero ahora tiene mucha razón en todo lo que dijo. Pero hay que escuchar toda la entrevista, porque las televisiones ponen solo fragmentos».

La mítica Chica Ye-Yé está preocupada por el futuro y ha admitido que debido a la enfermedad que sufrió hace unos años está tomando muchas medidas de precaución. Además, reconoce que ve los días venideros con mucho recelo: «Me da mucho miedo pensar que puedo ser de las últimas que salga …».

Asimismo, para matar el tiempo, la actriz explica que ve programas antiguos y estos le ha permitido reflexionar sobre lo que se emite en televisión en nuestros días: «Yo no estoy para la broma en estos momentos, si es que soy vallisoletana… Anoche de madrugada, por ejemplo, vi un programa de humor en televisión, de los de antes, y nadie gastaba bromas políticas crueles o malvadas como ahora».