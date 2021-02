Claudia Osborne ha dado declaraciones acerca de qué opina sobre Fabiola Martínez y si sigue teniendo relación con ella tras romper con su padre.

Cuando Bertín Osborne y Fabiola Martínez decidieron poner punto y final a su historia de amor, en SEMANA fuimos conocedores de cuál fue la reacción de las hijas del artista. No se tomaron bien su ruptura, pues todas tenían una excelente relación con la venezolana. Tras muchos años unidos, Fabiola era una más en la familia, por lo que su separación entristeció mucho a su entorno. Tanto que incluso Eugenia, Alejandra y Claudia se enfadaron con su padre, ya que no alcanzaron a entender lo que había sucedido para que tomaran esta drástica decisión. La última en pronunciarse acerca de qué cómo está todo entre ellos a nivel familiar ha sido Claudia Osborne, quien muy amablemente ha atendido a los periodistas y ha respondido a todas las incógnitas.

Vídeo: Europa Press

Unida a los suyos, tanto a su padre como a Fabiola, la joven tiene un profundo respeto y cariño a ambos. Claudia tiene claro que no quiere tomar partido por nadie y que ante todo seguirá queriendo a Fabiola, tal y como ella misma relata en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. Sus declaraciones dan buena muestra de que, pese a todo, seguirán siendo familia y que cada avance que ella haga en la vida para ella es positivo. Eso sí, se niega a dar consejos como coach, dado que son familia, un freno que a Claudia no le ayuda a aconsejar en ciertos aspectos ni a su padre ni tampoco a Fabiola. Sus hijas prefieren no hacer leña del árbol caído y mirar hacia el futuro, una idea que también está llevando a cabo el propio Bertín. El cantante está centrado en el lanzamiento de su nuevo disco y Fabiola tanto en la fundación como en los cuidados de sus pequeños, en los que está completamente volcada.

Lejos de una separación traumática, Bertín y Fabiola se tienen mucho aprecio después de tantos años juntos y momentos especiales uno al lado del otro. Después de que el cantante se deshiciera en halagos hacia ella tras hacerse pública su separación, Fabiola Martínez también le dedicó bonitas palabras a su expareja. «Es un hombre maravilloso, como padre, como pareja y como persona», dijo la venezolana, palabras que evidencian que su relación sentimental ha acabado, pero no la de amistad. Y es que, aunque hayan roto, siempre estarán unidos por sus dos hijos.

Fue hace tan solo unos días cuando en SEMANA publicamos en exclusiva que Bertín Osborne había hecho una gran rebaja en su finca sevillana, la misma que en su día ‘separó’ a Bertín y Fabiola. Se trata de una hacienda del siglo XVIII que ha sido testigo de multitud de momentos especiales para él. también de los meses de confinamiento que resultaron ser decisivos para que la pareja pusiera punto y final a su matrimonio. Un inmueble que desde hace más de siete años permanece a la venta, pero cuya transacción no ha logrado efectuarse. A pesar de que ha bajado su precio de salida ahora a 7 millones de euros, este terreno de más de 50 hectáreas que cuenta con un cortijo de 2.100 metros cuadrados continúa a la venta.