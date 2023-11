Chenoa habla de su “ilusión sin límite” tras su separación y Miguel Sánchez Encinas le responde

Chenoa es la presentadora del programa 'Operación Triunfo 2023' y ha compartido varias fotografías en sus redes sociales acompañadas de un mensaje lleno de optimismo: "Estudio intensivo y la ilusión sin límite". Este comentario llega en un momento crucial, justo después de su reciente separación del urólogo Miguel Sánchez Encinas, su ahora exmarido.

En la pareja hay un problema de incompatibilidad de agendas

La relación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se encuentra en un punto crítico. Según parece, la ruptura que se anunció hace días es de carácter temporal. Todavía no han dicho en público que se trate de una separación definitiva y niegan de forma tajante que existan terceras personas de por medio. La pareja se quiere y se respetan, pero necesitan tiempo y tranquilidad para reflexionar sobre su relación​​ y si tendrá futuro.

El trasfondo de esta pausa matrimonial parece tener su origen en la incompatibilidad profesional que hay entre las agendas de ambos. Chenoa trabaja mucho en televisión y está preparando un nuevo disco mientras que Miguel es un urólogo muy reputado y con una agenda profesional igual de intensa que la cantante y presentadora.

Miguel Sánchez le ha expresado su cariño a Chenoa

Resulta curioso que la vida personal de Chenoa tenga tanto protagonismo justo cuando está vive uno de sus mejores momentos profesionales. 'Operación Triunfo' fue el programa que la llevó a la fama hace 23 años y ahora es precisamente ella la responsable de presentarlo en la plataforma de Amazon Prime. Y esto coincide con una situación personal compleja. Recordemos que la cantante ha sufrido cáncer de útero y podría haberla llevado a congelar sus óvulos con la esperanza de tener un hijo con Miguel Sánchez. Quizá esta situación habría influido en el distanciamiento de la pareja.

El caso es que, a pesar de las dificultades, sí están demostrando que tienen una buena relación como queda evidente en la respuesta que Miguel Sánchez ha dado al mensaje de Chenoa en su cuenta de Instagram. Miguel ha expresado su apoyo y cariño mediante emoticonos, indicando que, a pesar de la separación, el cariño prevalece.

"Somos tranquilos"

Frenta a Bertín Osborne en su programa 'El Show de Bertín', Chenoa se abrió y dijo lo que sentía por Miguel Sánchez: "Mi pareja me ha ayudado mucho a sentirme a gusto conmigo misma, a que me quieran con esa hecatombe que soy yo, con mis cambios de humor. Eso mola mucho cuando lo encuentras". Cuándo habló de él como persona lo definió como una persona reservada "muy tranquila, respetuosa y con una conversación fantástica. Somos tranquilos a la hora de estar en casa. Me gusta escuchar la radio o leer un libro. Soy una tía muy tranquila. Somos buenos compañeros", manifestó.