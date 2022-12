Hace tan solo unos días, Chenoa reconocía que solos sus amigos, entre los que están Gisela y Natalia, habían ido a su boda y dejaba claro que Rosa López era solo su compañera. Unas declaraciones que siguen dando que hablar y que ha provocado que se mire con lupa todos los movimientos que están haciendo las extriunfitas. En medio de la polémica, la cantante y su pandilla del talent musical han hecho piña y han compartido un divertido vídeo que va más allá. ¿Lanzan un mensaje directo a la representante de España en Eurovisión 2002?

Natalia ha compartido un vídeo en su cuenta de Tik Tok en el que aparece cantando la mítica canción de Frozen junto a Gisela y Chenoa. Unas imángenes en las que las tres cantan esta parte de la canción: «Suéltalo, suéltalo, subiré con el amanecer

Suéltalo, suéltalo, la farsa se acabó«. Unas frases que podrían ser un golpe directo a Rosa López después de que la jurado de ‘Tu cara me suena’ dejara claro que no es su amiga. Tras la boda de Chenoa, Rosa López quiso quitarle hierro al asunto sobre su no invitación e hizo hincapié en que sí eran amigas. No obstante, con esta última declaración de intención de sus compañeras de programa todo parece indicar que la relación entre las cuatro no sería tan idílica.

Hace unos días, Gisela también dejaba claro que Chenoa y Rosa López nunca han sido amigas y que no hay ningún hecho en concreto que haya dinamitado la buena relación que había entre ambas. Y es que Gisela asegura que a pesar de que mantiene una excelente relación con todas ellas, no todas son sus íntimas amigas: «Yo me llevo bien con todo el mundo. Considero que todas son compañeras, a todas las quiero. Mis amigas lógicamente son las que son y sin más. Con las que tengo más confianza y más afinidad, pero no significa que con las otras no sean amigas».

La reflexión de Rosa López sobre la polémica con Chenoa

Rosa López ha intentado echar balones fuera y no meterse de lleno en la polémica sobre su amistad con Chenoa. «El primer pensamiento es que alguna prensa a veces no entiende que esto es irrompible. Y lo mismo te pone un día en un pedestal y otro día crea polémica. Somos amigos todos. A veces nos ponemos nerviosos pero yo no me puedo dejar llevar por lo que hayáis sacado de contexto porque además no he visto nada», reveló a SEMANA.