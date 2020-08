La periodista ha compartido con toda la audiencia de Sálvame, cómo luce su abdomen tras regresar de `Supervivientes´ y perder varios kilos

Este miércoles, en el programa `Sálvame´, la audiencia ha podido ser testigo de cómo se encuentran físicamente algunos de los colaboradores del programa. Las operaciones estéticas de la familia Matamoros están dando mucho de que hablar y aprovechando el tema, la dirección le ha pedido a sus contertulios que confiesen si alguna vez se han sometido a alguna operación y de paso que enseñen sus cuerpos. Una de las valientes ha sido Chelo García Cortés, que a sus 68 años y tras perder 15 kilos, ha lucido sin tapujos su abdomen con todos los televidentes.

Si hay famosos que estén en el punto de mira por sus intervenciones estéticas, estos son Kiko Matamoros y su hijo Diego. Ambos, aprovechando que la doctora Carla Barber ya forma parte de su familia, se han dejado asesorar por ella y le están cogiendo gusto a la aguja. Tras la cuarentena, la primera intervención de Diego fue una operación de abdomen. «De repente me ví con mucha tripa y llegué a pesar 109 kilos. Ese mismo día me puse a dieta, pero nunca pude recuperar mi abdomen y aún conservo un cumulillo de grasa. Entonces decidí hacerme esto, que es una `Lipo Vaser´, que consiste en sacarte la grasa abdominal y después, con un láser, te marcan todo el abdominal«, explicaba para SEMANA el mismo Diego.

Poco después, la expareja de Estela Grande, ha vuelto a hacerse otro retoque estético, esta vez en los glúteos. Una decisión que ha creado controversia en el plató de `Sálvame´, donde los colabores han opinado sobre si son acertados o no los pasos que está dando el hijo de Kiko Matamoros. Muchos han debatido también sobre si el novio de Carla se ha retocado la cara, ya que el joven luce en la actualidad unas facciones diferentes. Algo que Diego Matamoros quiso negar a nuestra revista hace unos meses, alegando que no veía necesario todavía hacerse nada en su rostro. «Yo no veo que necesite operarme ninguna parte de la cara», nos decía.

Lo que sí que es cierto es su operación de glúteos. El mismo se encargaba de contar la noticia a través de su canal de Instagram. «Pues sí, chicos…He decidido dar un paso más en mi remodelación corporal. Ahora he probado el efecto #PushUp para elevar y redensificar los glúteos. Me he hecho el #Thermage con la @dra_aracellyts 👩🏻‍⚕️ una radiofrecuencia muy potente que ayuda a generar más colágeno, tensa y reafirma. Después del confinamiento había perdido volumen y notaba un poco de flacidez. Por supuesto también sigo practicando ejercicio, pero este complemento es justo lo que necesitaba», ha escrito, acompañado de un vídeo en el que aparece sometiéndose a esta intervención.

Perdió más de 15 kilos en `Supervivientes´

Aprovechando este tema de actualidad, el programa de Jorge Javier Vázquez, aprovechó la presencia de algunos de sus colaboradores, como Miguel Frigenti y Chelo García Cortés, para que mostraran a la audiencia los retoques a los que se habían sometido a lo largo de estos años. El primero de ellos fue Miguel Frigenti. El periodista se sometió hace unos meses a la misma operación que Diego Matamoros, una abdominoplastia. Una intervención que, como él mismo ha contado, le ha traído muchas satisfacciones. Y por ese motivo no dudó en levantarse la camiseta delante de todo el mundo para mostrar sus resultados.

Acto seguido, Chelo García Cortés, también ha querido compartir con los teleespectadores todos los retoques a los que se ha sometido. Con 68 años, la periodista ha presumido del cambio físico que ha experimentado tras participar en `Supervivientes´. Chelo llegó a perder 15 kilos. Una bajada de peso que la colaboradora quiso mostrar subiéndose la camiseta en directo. “He perdido 15 kilos. Después de cómo me habéis visto en ‘Supervivientes’, que iba en bikini y se me caía todo el rato, ¿tú te crees que voy a tener problemas de enseñar el estómago?”, ha dicho orgullosa la amiga de Isabel Pantoja.

Aparte de mostrar su abdomen sin ningún tipo de pudor, Chelo García Cortés también ha contado, sin darle mayor importancia, todos los retoques a los que se ha sometido a lo largo de su vida.“Hace mucho tiempo me hice las bolsas, hace 30 años. Estando en Antena 3 me hice una especie de mini lifting facial. Como me operaron de un quiste (que era benigno), se me descolgaron todos los músculos y me hice una abdominoplastia. Y ya estando aquí, me voy poniendo cada dos meses factores de plasma para la piel”, aseguraba en pleno directo.

Lo que no cabe duda, es que la periodista ha rejuvenecido quitándose esos kilos que le sobraban. Aunque los colaboradores intentaron hacer chistes fáciles a costa de su abdomen, la verdad es que la colaboradora luce mejor que nunca y muestra sin pudor alguno su cuerpo.