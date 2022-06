Chabelita Pantoja ya no puede más. Después de muchos meses sin hablarse con su hermano, Kiko Rivera, este ha vuelto a hablar de ella. De esta forma, ahora ha sido la joven la que ha querido volver a dedicarle algunas palabras al dj, del que parece estar ya cansada. Esta situación parece no tener vuelta atrás y los hermanos atraviesan el peor momento de su relación. «Mi hermano es una contradicción constante y todo el mundo lo puede ver. No puedo hacer caso a lo que dice», declara rotunda en su vuelta al plató de ‘El programa de Ana Rosa’.

La hija de Isabel Pantoja considera que su hermano es impulsivo

La joven está cansada y ya no se esconde a la hora de revelarse contra su hermano. De hecho, asegura que es impulsivo: «Mi hermano es impulsivo y se contradice tanto…», dice rotundo. Chabelita Pantoja vivió precisamente un momento de lo más incómodo cuando estuvo a punto de reencontrarse con él durante la entrevista de este en el plató del ‘Deluxe’. Kiko se encontraba en su entrevista cuando ella llegó a Mediaset en un coche. Kiko salió para reencontrarse con ella, pero Chabelita rehusó verlo y hablar con él.

Ahora Kiko ha dado una entrevista de lo más polémica, ya que vuelve a criticar a su hermana. De hecho, asegura en una entrevista a Lecturas que su hermana no quiere arreglar las cosas. De la que también ha hablado es de la relación que tiene Irene con Chabelita. Ahora esta última declara que no tiene ningún problema con la sevillana.

Considera que Irene tiene mucha paciencia con su hermano

«Yo con Irene no tengo ningún problema. No me metido con Irene, no tendré la elegancia, pero estoy contenta de tener menos paciencia que Irene. A lo mejor hay veces que hay que darle un toque a mi hermano y no defenderla públicamente», declara sobre la personalidad de su cuñada, que se ha atrevido de defender públicamente a su marido cuando todo el mundo lo ha atacado por sus declaraciones inoportunas en algunas ocasiones sobre su familia.

Creo que aunque lo haya defendido siempre, hay ocasiones en las que debería de haber sido la encargada de decirle que por ese camino no hay que ir: «Irene no puede tener tanta paciencia, a lo mejor hay que darle un toque a mi hermano», asegura Chabelita Pantoja sobre la postura que toma esta respecto a su marido.

Chabelita Pantoja ha vuelto a sacar a su madre, que atraviesa su peor momento personal. «Yo no sé si tuvo depresión, lo que sé es que mi madre sí tiene depresión. Mira si es frío él que sabe cómo está, que estuvo en el banquillo y no llamó. No se acerca a verla. Él es el que queda mal», zanja, dejando claro que esta guerra entre hermanos está lejos de resolverse, por lo menos por ahora.