La joven ha querido confirmar que su madre, Isabel Pantoja, sí llamó a su hijo Alberto por su cumpleaños y ha explicado qué se dijeron. Además, Chabelita Pantoja desvela que le ha dicho a su madre que puede reunirse con su hijo cuando quiera.

Chabelita Pantoja tiene que volver a dar explicaciones sobre las polémicas que giran alrededor de su familia. Belén Esteban revelaba en ‘Sálvame’ que Agustín Pantoja había impedido que su hermano Bernardo entrara en Cantora para ver a su madre, doña Ana. «Mi tío Bernardo está mintiendo para no enmarronarse, no quiere meterse en más líos», decía e insistía: «Mi tío Agustín dejó a mi tío Bernardo en la puerta y eso es así aquí y en Pekín», terminaba diciendo el dj.

Pues bien, ahora ha sido Chabelita Pantoja la que ha querido hablar del tema, justificando el supuesto veto de Bernardo en Cantora: «Bernardo tiene derecho a ver a su madre. No sé si esta historia es verdad. A mí me han dicho que es así. Me parece curioso que no le dejen ver a mi abuela. Ella quería ver a su madre y yo a la mía, pero yo puedo saltar la valla, mi tío no», explica la joven.

«Si mi hermano dice que ha sido así, algo tuvo que pasar. Si mi tío dice que no es porque igual no quiere tener más líos», declara sobre la nueva polémica que envuelve a su familia. Aún así, quiere dejar claro que en Cantora no siempre decide su tío Agustín, que su madre ya tiene una edad para decidir por ella misma. «Mi hermano y yo decimos que siempre la culpa es de mi tío, pero mi madre no es tonta. Yo cuando fui, hablé con mi madre sola, mi tío estaba por allí, pero yo estaba con ella sola. Mi madre ya tiene una edad para decidir», justifica.

Chabelita Pantoja se pronuncia sobre la nuevo polémica familiar

Sobre las visitas que reciben en Cantora, Chabelita reconoce que su madre igual no quiere recibir tantas personas en la finca por mantener a Doña Ana protegida contra el coronavirus: «Mi abuela está delicada, no entra nadie que no sea ella. Mi madre tiene miedo por qué personas entran en Cantora por el Covid».

¿Ha llamado Isabel Pantoja a su hijo Alberto por su cumpleaños?

Hace apenas unos días, Chabelita Pantoja celebraba el cumpleaños de su hijo Alberto en El Puerto de Santa María, Cádiz, donde viven junto a Asraf Beno. El pequeño acaba de cumplir siete años y como no podía ser de otra manera, ha recibido la llamada de su abuela. Esto es lo que ha hecho siempre que sus nietos han cumplido años y con Albertito, con el que tiene una relación especial, no iba a ser menos.

«Sí lo felicitó el día antes. Lo felicitó el sábado por la tarde para que estuviera más tranquilo. Estuvo hablando con él, tienen una unión muy especial. La echa de menos. Ella puede hablar con él siempre que quiera. La vi tranquila. Yo hablé con ella, pero con el que habló realmente fue con él. El domingo lo celebré en casa, a la que ella estaba invitada por supuesto, pero prefirió no venir. No tengo problemas en que se vea cuando quiera. A Alberto le gusta hablar con la abuela a solas. No quiero que cuando se vean el reencuentro sea en Cantora», dice sobre la conversación que tuvieron y sobre los planes que podrían haber abuela y nieto próximamente.