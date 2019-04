3 Omar Montes le lanza un “zasca” a Asraf

Pero las pullitas y los zascas no quedaron ahí. Omar Montes le espetó: “Tú sabes que Isa me llama día sí y día también. Me cuenta todo lo que hace. Cuando estáis íntimamente hasta ponéis mi música y le tienes que llamar la atención y decirle que la quite. Cuando tú vas a por chicles yo ya vengo haciendo pompas. Ella me llama todos los días porque quizás, tú como hombre no la sirves”.

La periodista Marta Riesco ha desmentido las llamadas de Chabelita a Omar Montes, mientras que su compañera Adriana Dorronsoro ha asegurado que incluso existen pruebas y grabaciones que confirman estas llamadas.