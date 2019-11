César Vicente es un joven actor que ha vivido en los últimos meses un gran impulso profesional gracias a su participación en ‘Dolor y Gloria’, la última y aclamada película de Pedro Almodóvar, en la que ha compartido cartel con Penélope Cruz y Antonio Banderas. Pero lamentablemente para él no ha sido hasta este fin de semana cuando su nombre se ha hecho viral y por algo que nada tiene que ver con sus dotes como actor.

El pasado viernes César era el encargado de entregar uno de los premios de la gala de ‘Los 40 principales’ junto a Ester Expósito y las dificultades a la hora de hablar y sus gestos desataron todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde fue acusado de estar en estado de embriaguez y de haber consumido otro tipo de sustancias. Tras varias horas de silencio, César por fin se ha pronunciado y lo ha hecho de manera tajante, negando haber tomado más que tres vinos y agradeciendo con ironía el durísimo fin de semana que tanto él como sus seres queridos han pasado.

«Buenos días, estoy leyendo un montón de mensajes de mensajes de este tipo y creo que deberíais guardaos las críticas y las malas maneras en vuestra casa. No tenéis ni idea de mí, de qué tomé o dejé de tomar allí. No tenéis ni idea de cómo soy y os estáis pasando un ‘cojín y medio’. Estaba nerviosísimo y punto. Me tomé tres vinos, no lo niego, pero me parece de coña que la peña me tache de drogadicto. Es triste recibir estos mensajes tan dañinos. No entiendo el fin que tenéis al querer hacer tanto daño a mí, a mis padres, a todo el mundo que está viendo esta mierda. Entiendo que mi comportamiento fue raro, pero ante todo lo que primaba ahí eran los nervios, ni droga ni anda por el estilo. Os juro que no entiendo las intenciones tan oscuras con estos mensajes, no sé qué se os pasa por la cabeza para dedicar un fin de semana entero a poner estas barbaridades públicas. Os doy las gracias por aportar vuestro granito de arena a joderme el fin de semana y, sobre todo, a jodérselo a la gente que me quiere«.