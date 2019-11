2 «Teresa de Calcuta me hizo ver el mundo de manera diferente»

Conocer a la Madre Teresa de Calcuta es una experiencia de la que Penélope ha hablado en numerosas ocasiones. La religiosa le dio orientación sobre cómo usar su fama para ayudar a los demás. «Con que ayudes sólo a una persona me dijo, ya es mucho. Tuve con ella conversaciones increíbles. Me hizo ver el mundo de manera muy diferente. Me acordaré siempre de ella. Aquel fue un viaje que me cambió la vida», ha detallado.

