María Isabel se dio a conocer en 2004, cuando puso a los niños y jóvenes de toda España a cantar el ‘Antes muerta que sencilla’ y con la se alzó con el triunfo en el festival Eurovisión Junior. La cantante, que se retiró de los escenarios hace un año, podría estar esperando su primer hijo. Así lo informa el diario ‘ABC’, que adelanta que la artista de 27 años se convertirá en madre junto a su pareja, Jesús Marchena.

En julio de 2021, María Isabel anunciaba su retirada del mundo de la música después de casi 20 años de trayectoria en la música. El motivo de su decisión tenía que ver con su salud. «Mi gente… he tomado esta decisión. Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado! Y es duro, y me da rabia… y más yo que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir», explicó en un comunicado.

María Isabel se despidió de la música en 2021 por problemas de salud: «Padezco ansiedad»

En su escrito desvelaba el verdadero motivo que había detrás de su adiós al los escenarios: «Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo». Asimismo, agradecía a todas las personas que le han brindado su apoyo a lo largo de su carrera: “Gracias…Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido! Pero es el momento de meditar. De pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino! Os amo mucho».

Por suerte, no todo fueron malas noticias en 2021. Seis meses más tarde de comunicar su decisión de retirarse, María Isabel anunció a bombo y platillo su intención de pasar por el altar con su novio, Jesús Marchena. «He dicho sí! Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado… Sí a poder entendernos con tan solo una mirada… Sí a los abrazos que te recargan de energía bonita…», escribió en una carta en la que enumeraba los motivos por los que pasar el resto de su vida junto a su chico, con el que comenzó a salir a finales de 2020. La pedida de mano tuvo lugar durante un romántico viaje a las islas Maldivas.

Después de dos años de noviazgo y sin haberse jurado aún amor eterno, María Isabel y su chico recibirán a su primer retoño. Sus seguidores en Instagram ya han empezado a felicitarla y enviarle sus mejores deseos, aunque ni uno ni otro ha confirmado aún la feliz noticia.