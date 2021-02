Hablamos en exclusiva con José Antonio Canales Rivera para saber toda la verdad sobre la supuesta reconciliación con su ex, Isabel Márquez.

José Antonio Canales Rivera y su novia rompieron a comienzos de enero, sin embargo, el diestro desde entonces no ha dejado de repetir que Isabel Márquez es el amor de su vida. Muy arrepentido de lo que sucedió con Cynthia Martínez, el torero ha revelado incluso que estaría dispuesto a dejar su trabajo en televisión si la pudiera recuperar, siendo este miércoles el día en el que ambos han vuelto a ser noticia. Varias publicaciones aseguran que se han reconciliado, información por la que desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con él. A pesar de que el torero estaría encantado de darse una nueva oportunidad con su ex, todavía no ha sido posible retomar su relación sentimental y así nos lo revela en exclusiva el propio José Antonio Canales a esta revista.

«No es verdad. Es cierto que hablo con ella y hemos coincidido un par de veces, pero de momento no hay reconciliación. Ya me gustaría a mí«, explica José Antonio a SEMANA. «Estoy intentando recuperar su confianza, no es fácil recuperar lo que tenía. Esto es poco a poco«, dice el colaborador. Aunque en sus planes sí está el de que Isabel y él estén tan felices como hace unos meses, Canales Rivera prefiere dar pasos firmes y no apresurarse. Es consciente de lo valiosa e importante que es para él la de Toledo, por lo que pondrá todo su empeño para conseguir que todo vuelva a ser como antes. El contacto existe y eso significa que van por buen camino, pero aún no están unidos de nuevo a nivel sentimental y es que en esto se necesita paciencia por ambas partes.

Cabe recordar que justo cuando estalló la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, este medio entrevistó al torero y él se deshacía en halagos hacia la que era su novia: «Enamorado e ilusionado que es todavía casi mejor. Empezamos hace casi un año y medio. Estoy muy bien porque no es fácil a la edad que yo tengo encontrar a alguien que te siga, que te acompañe y que te entienda, con la que puedas hablar y puedas compartir». Nada hacía presagiar que meses después se produciría una ruptura entre ellos.

Isabel ha sido su gran apoyo en la pérdida de su tío

Fue precisamente cuando falleció su tío Riverita, cuando Isabel le demostró una vez más que podía contar con ella. Se plantó sin dudarlo en Barbate para apoyar a su ex y recordarle que, pese a todo, sigue existiendo mucho cariño entre ambos, pues a lo largo de su relación también han vivido momentos muy especiales. El hecho de que Isabel estuviera a su lado le hizo sentirse un tipo muy afortunado, situación por la que tiene más claro que nunca que está profundamente enamorado de ella y que esperará el tiempo que haga falta para construir de nuevo un futuro juntos.