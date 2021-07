Tal y como ha podido comprobar SEMANA, Carla Barber y Diego Matamoros se han marcado un unfollow en redes sociales.

Carla Barber y Diego Matamoros pusieron fin a su relación en el mes de mayo. Seguían hablando del otro con mucho cariño, de hecho, él acudió en varias ocasiones a su clínica estética en la capital tras su ruptura. Parecía que, a pesar de no estar unidos a nivel sentimental, tenían una bonita amistad que perduraría en el tiempo. Él hablaba sobre la doctora con un tremendo cariño e insistía en que era una de las mejores mujeres que se habían cruzado en su camino. Ahora parece que esta percepción ha cambiado y es que justo después de que se descubra que la canaria ha rehecho su vida con otro hombre ambos han tomado una decisión. Se han dejado de seguir en sus redes sociales, eso sí, Diego Matamoros ha ido un paso más allá: ha borrado todas las fotografías que se tomaron durante su relación sentimental. El hijo de Kiko no ha dejado ni rastro de su pasado en común y así lo demuestra su perfil de Instagram, donde parece que Carla Barber no ha pasado por su vida.

Tras casi un año juntos y una relación muy intensa, Diego y Carla han tomado caminos por separado. Igual que ahora ha hecho con Estela Grande, su ahora exmujer, y de quien se divorció este martes 20 oficialmente. Hacia ella sí que tuvo buenas palabras, tanto es así que se quiso despedir de ella públicamente tras varios meses de enemistad. Aunque pusieron fin a su matrimonio después de ‘GH VIP’, la modelo y el influencer dejaron de mantener contacto y ha sido ahora cuando sí han tenido bonitos deseos hacia el otro. A través de un álbum de imágenes en las que sí estaban felices, Diego Matamoros le gritó a los cuatro vientos que estaba encantado de verla tan feliz. «Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy. Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños», dice.

Estela y él han cosechado una bonita amistad y, aunque ahora sí existe buena sintonía entre ellos, los dos descartan una posible reconciliación. Al igual que Carla Barber, quien ha encontrado de nuevo el amor junto a un misterioso joven del que se desconocen muchos detalles todavía. La médico estética está centrada en su profesión y en disfrutar de su familia y amigos, aunque ahora también tenga tiempo para el amor. Demostrando que no hay lugar para el rencor, Carla Barber de momento no ha borrado de un plumazo las imágenes que tiene junto a Diego en su Instagram. Ambos eran muy activos en esta red social y presumían a menudo de su amor, por lo que aún quedan muchos recuerdos patentes en el universo 2.0. A pesar de que ni Carla ni Diego han aclarado qué problema han tenido últimamente, hay gestos que hablan por sí solos.