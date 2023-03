Belén Esteban viaja a Canarias para consolar a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está pasando por un delicado momento después de confirmar su ruptura con Yulen Pereira. Una relación que llegaba a su fin tras volver de la gira de Isabel Pantoja por América y que ha provocado un auténtico tsunami en la prensa del corazón. Sin ir más lejos, la influencer hablaba con SEMANA en exclusiva sobre su ruptura y aseguraba que estaba centrada en estar bien. La que fuera colaboradora de televisión se ha refugiado en los suyos y Belén Esteban no se ha separado de su lado. Este viernes, la de Paracuellos viajaba hasta Canarias para pasar el fin de semana junto a su "gordi".

Belén Esteban y Anabel Pantoja son uña y carne. Por ello, no es de extrañar que tanto en los buenos como en los malos momentos estén la una para la otra. La colaboradora de 'Sálvame' ha viajado hasta Canarias para estar junto a su amiga y consolarla ante este difícil momento. Ambas han presumido su amistad y han bromeado con la posibilidad de que compartan casa. Era la sobrina de Isabel Pantoja quien mostraba a sus seguidores que la de Paracuellos la había ido a visitar y no dudaba en enseñar cómo le había preparado la habitación de invitados para ella.

Anabel Pantoja reveló a SEMANA que estaba centrada en estar bien y pasar página. Está en una nueva etapa y junto a ella se encuentra Belén Esteban, quien ha defendido con uñas a su gran amiga ante las informaciones que salen a la luz sobre la separación. "Disfrutando de mi Anabel", aseguraba la de Paracuellos en sus redes sociales junto a unas imágenes en las que se le ve tranquila y relajada en el paseo marítimo.

Yulen no se queda callado

Era Amor Romeira la que revelaba que Anabel Pantoja y Yulen habían puesto fin a su relación por una presunta deslealtad del esgrimista. Tras días de especulaciones, el deportista rompía su silencio y aseguraba que había visto cosas que superaban todos los límites. "Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Lo peor ha sido ver mi cara en una portada diciendo que yo he sido infiel hace 3 meses", aseguraba y hacía hincapié en que se había dicho muchas mentiras.

Tal como explicamos en exclusiva en SEMANA, la situación de la ruptura podría no ser definitiva. Gente de ambos entornos consideran, por cómo es ella, que "no cierra la posibilidad a nada", que se podría producir alguna noticia. "Igual decide volver con él de la noche a la mañana que no verlo nunca más, ella es así", explicaban. Ahora, de momento, es tiempo de saber hacia dónde va cada uno y dejar el tiempo para sanar las heridas.