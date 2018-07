Belén Esteban está que trina con la actitud del padre de su hija Andrea, Jesús Janeiro.

El torero está promocionando a bombo y platillo su regreso a los ruedos, que tendrá lugar el próximo 19 de agosto en Cuenca. Jesulín de Ubrique ha aparecido en varios medios de comunicación hablando sobre este tema. Además, en ‘El programa de AR’ han asegurado que el diestro ha telefoneado a su hija para invitarla a esta corrida tan especial para él, después de meses de nula comunicación con ella.

Belén Esteban escuchaba toda esta información con cara de póquer. La colaboradora de televisión no quiere hablar sobre su hija desde que esta le pidió en privado que no lo hiciera, por lo que no le queda más remedio que morderse la lengua, muy a su pesar.

Aunque Belén Esteban no ha querido dar detalles sobre esa supuesta conversación entre Jesús Janeiro y su hija Andrea, la cara de la colaboradora era un poema y lo decía todo. Sonreía con ironía hasta que ha estallado: “Yo no tengo que hablar absolutamente nada, pero Jesús vive en un mundo que no es el real. Él tiene la suerte de que por lo que yo más quiero no puede hablar. Pero ‘aterriza!”, le ha dicho la Esteban a Jesulín.

Una sorpresa que le ha costado un gran disgusto

Pero la sorpresa de Belén ha llegado cuando ha sabido que Jesús Janeiro había estado en Madrid, según le han podido confirmar algunos de sus compañeros. La cara de incredulidad de la colaboradora era evidente, dando a entender que si Jesús ha estado en Madrid, desde luego no ha hecho el intento de visitar a su hija.

El enfado de Belén Esteban ha ido en aumento cuando el tema sobre Jesús Janeiro y Andrea se ha alargado y ha comenzado a ocupar demasiados minutos de televisión: “Igual que ella mandó un comunicado pidiendo que no se hablara de ella, me gustaría que el primero que lo hiciera fuese su padre”, ha añadido, enfadada por el hecho de que no se esté respetando la voluntad de la joven.

De hecho, este tema ha provocado un gran enfrentamiento entre Antonio Montero y Belén Esteban. El paparazzi ha recriminado a la colaboradora que ella ha sido la que ha hecho famosa a su hija. “¡Hasta que cumplió 18 años y decidió ella!”, ha exclamado Belén, que se ha puesto tan nerviosa que ha temido por su salud. “Me pongo mala. Me va a subir el azúcar”.