Sin pelos en la lengua, así se ha mostrado Belén Esteban hacia Irene Rosales. La colaboradora no ha dudado en mostrar su indignación de forma pública hacia la nuera de Isabel Pantoja. Todo como consecuencia de la reciente intervención de la sevillana en ‘Sálvame’ donde ha confesado que se había quedado dormida viendo el arranque de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes‘.

«Me parece fatal cuando ha entrado y ha dicho que se quedó dormida viendo la gala», ha recalcado Belén Esteban en el ‘Deluxe’ visiblemente molesta con este comentario. También ha destacado la falta de apoyo hacia Anabel Pantoja: «Me parece muy egoísta, me he quedado… Me ha sorprendido mucho», ha insistido. Anteriormente la de Paracuellos había explicado que siguió muy atentamente el reality y que se acostó cuando terminó la gala.

Mientras que Jorge Javier Vázquez también ha sido crítico con Irene Rosales y ha señalado que no debía haber realizado ese comentario: «Eso no se hace aunque te haya pasado. Que a todos nos ha pasado», ha indicado el presentador recordando que ella sabe lo que es trabajar como colaboradora en televisión.

La indignación de Belén Esteban

Las palabras que no han gustado y han sorprendido a Belén Esteban se han producido durante el desfile de ‘Pronovias’ en Barcelona. La mujer de Kiko Rivera ha entrado en directo en ‘Sálvame’ donde se le ha cuestionado sobre su falta de apoyo a Anabel Pantoja a través de las redes sociales. Ella ha comenzado recordando que era su principal ganadora: «Estoy muy contenta de que haya dado el paso para estar en el concurso. Espero que lo disfrute mucho y que llegue muy lejos».

Irene Rosales ha reconocido finalmente que era cierto que había permanecido totalmente ausente en las redes donde acostumbra a ser muy activa. Un hecho que ha sorprendido a muchos. Argumentaba así su actitud: «Ayer me acosté muy temprano. Que disfrute mucho, lo pase bien y no piense en lo de fuera. A las diez y media estaba frita. Lo poquito que hoy he podido ver, la he visto muy bien», ha afirmado la sevillana.

A continuación ha dado más detalles de la razón por la que no había seguido con atención la gala inaugural de ‘Supervivientes’. Ha explicado que hacia las diez de la noche se puso a leer el libro que había recibido recientemente de su amiga Tamara Gorro, ‘Rendirse nunca’. «Estoy tan metida en él que estuve leyendo media hora». Asimismo, ha recalcado que este viernes durante su viaje en AVE a Barcelona había tenido la oportunidad de visionar algunos contenidos: «Hoy lo he visto todo. Cómo ella ha sido líder, cómo ha saltado, lo nerviosa que se puso en el helicóptero y estoy al tanto de todo. Eso no significa que no la apoye, solo que he estado más ausente», ha explicado.

