El domingo, Belén Esteban entonó el ‘mea culpa’ por todas las críticas hacía Rocío Carrasco, una postura que la reafirma tras hablar en privado con Antonio David Flores

Este martes, Belén Esteban ha anunciado al comienzo de ‘Sálvame‘ que ha hablado con Antonio David Flores por teléfono tras el demoledor testimonio de Rocío Carrasco en su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘. La colaboradora de televisión ha asegurado que no quiere desvelar el contenido de esa conversación y que lo que han hablado se lo va a quedar entre ellos, porque tan solo ellos dos saben el contenido de esa charla. A pesar de que Belén no quiere desvelar cuál ha sido la conversación con el que fuera Guardia Civil sí que ha soltado un bombazo: sigue creyendo a Rocío Carrasco.

Belén Esteban ha hablado por teléfono con Antonio David Flores

Belén Esteban siempre ha defendido con capa y espada a Antonio David Flores. Además, a lo largo de los años ha tachado de «mala madre» a Rociíto y siempre se ha creído la versión del que fuera su amigo. Este domingo, al ver los dos primeros capítulos del documental que ha cambiado la historia de este polémico divorcio, Belén Esteban entonó el ‘mea culpa’ y aseguró que se estaba creyendo el testimonio de Rocío Carrasco. A pesar de esto, quería hablar con Antonio David para escuchar su versión tras las duras acusaciones de la hija de Rocío Jurado.

Tal y como ha asegurado la de Paracuellos del Jarama, ha podido mantener una conversación telefónica con él, quien le ha respondido a todas las cuestiones y dudas que la Esteban tenía sobre el testimonio de Rocío Carrasco. A pesar de que Antonio David Flores le ha resuelto todas las dudas a la colaboradora de televisión, ella sigue creyendo el testimonio de Rocío Carrasco. «He hablado con Antonio David Flores y me sigo creyendo a Rocío Carrasco», ha sentenciado en el programa en el que colabora. “A mí lo que más me joroba es, y me meto yo, pero a veces los mayores no actuamos bien y pagan las consecuencias nuestras descendencias. Los problemas de los padres son de los padres, los niños nunca se tienen que ver afectados”, ha confesado.

El dolor de la colaboradora de televisión tras ver los primeros capítulos del documental de Rocío Carrasco

Belén Esteban estaba en el plató este domingo donde se estaba debatiendo el contenido de la entrevista más dura de Rocío Carrasco. La colaboradora de televisión estaba rota al escuchar a la hija de Rocío Jurado: «Yo he contribuido a eso, después de lo que he visto hoy, me la creo. Para mí sería muy fácil decir que sigo pensando lo mismo, pero tengo muchas dudas y preguntas que hacer», decía. «Te juro que me siento mal y voy a ser honesta, he sido una de esas personas que la ha llamado mala madre. Yo he sido una de esas personas…», añadía.