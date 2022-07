Tras vivir su aventura más extrema en ‘Supervivientes’, Anabel Pantoja se ha reencontrado con Belén Esteban. La sonrisa de la sobrina de Isabel Pantoja denotaba que se trataba de una cita muy especial. No en vano, la de Paracuellos se ha convertido en la mejor defensora de su amiga durante su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras.

Gracias a las redes sociales hemos sido testigos de este encuentro. Ha sido Anabel Pantoja quien ha compartido una imagen en sus historias de Instagram donde ambas se muestran muy felices. Seguro que habrán tenido tiempo de ponerse al día de tres meses que han sido destacados en la vida de ambas. La sevillana se ha enamorado durante el reality de su compañero de concurso Yulen Pereira. Una de las grandes defensoras de su historia de amor no ha sido otra que Belén Esteban. Eso sí a través de las redes ya que a consecuencia de la aparatosa caída sufrida en ‘Sálvame’ ha permanecido apartada de los focos de la televisión.

La conversación pendiente entre Belén Esteban y Anabel Pantoja

«Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo. Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado», afirmaba hace tan solo unos días la de Paracuellos sobre Anabel Pantoja durante su intervención en ‘Conexión Honduras’. En privado seguro que habrá tenido el momento idóneo para comentarle esos detalles que no le han gustado en exceso. También ha apoyado al máximo su concurso, en el que se quedó a las puertas de la final, y le ha dedicado estas palabras de aliento: «Eres una tía auténtica, todos tus amigos de Canarias y Sevilla estamos para recibirte con los brazos abiertos. Estamos muy contentos por lo que has hecho. Sabemos que cuando te enamoras pasas de todo lo demás».

Por su parte, Anabel Pantoja se ha mostrado muy satisfecha de su paso por ‘Supervivientes’. «Venía para durar más de dos semanas, vivir la experiencia al máximo, superarme a mí misma, despejarme un poco, he encontrado que la soledad es fantástica. Tengo ganas de estar en soledad, recuperar mi vida, situarme en algún punto, poder empezar una vida desde cero y ver a mis padres».