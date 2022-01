Bárbara Rey, cuyo nombre real es María García, acaba de hacer una importante transacción inmobiliaria. La que fuera vedette ha vendido su chalet de Río Verde en Marbella por un millón y medio de euros debido a las grandes dimensiones que este tenía, eso sí, lo ha remplazado por otro piso de lujo. En concreto, se ha comprado una casa en Las Terrazas de Las Lomas de Marbella Club, situado en la Milla de Oro de la ciudad marbellí. Una vivienda que cuenta con seguridad durante las 24 horas del día, donde tiene zonas comunes como jardines con plantas tropicales o una enorme piscina y cuya residencia es perfecta para ella. Posee dos dormitorios con baño en suite, una cocina amueblada con terraza, un salón de más de 60 metros cuadrados y grandes terrazas que aportan mucha luz a cada una de las estancias.

Bárbara se puede sentir afortunada, ya que el inmueble que ha comprado es una auténtica joya en la que muchas personas se han interesado. La de Totana puede presumir de ser una de las grandes afortunadas que han adquirido esta propiedad tan especial que cuenta con vistas al mar, una zona que no es apta a todos los bolsillos. Según aseguran en Vanitatis, Bárbara Rey está pletórica con esta operación y, de este modo, podrá disfrutar de su jubilación soñada. Allí vivirá muy cerca de la Playa de Casablanca, la misma a la que acudía en su anterior vivienda y a la que que no ha tenido que renunciar para suerte de Bárbara. Para ella esta residencia fue «a primera vista» y, aunque ella no presume de tener una vida extremadamente acomodada, lo cierto es que no vive nada mal. «Mi situación económica es para jubilarme, vivir tranquila, pero sin grandes aspavientos», dice Bárbara.

En el año 2018 colgó el cartel de ‘Se vende’ tras comunicárselo a los inquilinos rusos que, por entonces, tenía. La casa estaba reformada y estaba situada en una ubicación inmejorable, siendo ahora cuando ha decidido comprarse un inmueble que la tiene completamente enamorada. Precisamente en esa ciudad es donde pasó el coronavirus, una enfermedad tras la que tuvo consecuencias y de la que le costó recuperarse. El camino no fue fácil, no obstante, ella se muestra positiva y, sobre todo, tiene mucho cuidado por no contagiarse de nuevo.

Fue hace unos días cuando ella y Edmundo se convirtieron en portada de la revista SEMANA. Bárbara y Edmundo han estado en Málaga, una ciudad que es a día de hoy un refugio para ambos y que en momentos significativos de la vida de ambos ha ocupado un lugar importante. Pasaron parte de las fiestas juntos en la Costa del Sol y disfrutaron de la compañía del otro y es que ambos se llevan de maravilla, tal y como demostró el posado exclusivo que te mostramos el pasado miércoles en nuestra revista.