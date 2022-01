¿Simplemente amigos? ¿Algo más que una buena amistad? Bárbara Rey y Edmundo Bigote Arrocet continúan copando titulares por su estrecha relación. La pareja se ha dejado ver, por sorpresa, disfrutando de un relajado paseo por las calles de Málaga. Por el momento, se desconoce si vivieron la Nochevieja en común y se tomaron las uvas juntos. Eso sí, no esconden que su relación continúa viento en popa y desde que saltó a la luz pública se han convertido en inseparables.

El chileno se pronunciaba recientemente sobre la relación que le une a la vedette. Lo hacía durante un homenaje a Chiquito de la Calzada que tenía lugar en Málaga. «Estamos muy bien. Somos muy amigos», afirmaba sin querer entrar en más detalles. Sí que reconocía que empezaba el año soltero. «Llevo mucho tiempo así». Durante estas últimas imágenes que han salido a la luz se ha mostrado amable, pero ha evitado responder a la prensa para desmentir o confirmar nada.

Alejandra Rubio se pronuncia sobre la relación de Edmundo Arrocet

La noticia de esta estrecha relación pronto ha generado un sinfín de reacciones, entre ellas, la de Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos. La joven durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’ no ha dudado en lanzar un zasca directo al corazón del chileno. «Yo solo espero que Edmundo trate bien a Bárbara, que no se aproveche de ella y la utilice». Ha añadido que siempre se le relaciona «con mujeres famosas cuando ya no se habla de él en los medios».

Unas palabras con las que ha desconfiado por completo de las buenas intenciones del humorista. «Yo también le mando un beso, pero vamos, que no me creo nada», le decía. Cabe recordar que Edmundo Arrocet mantuvo una relación de casi seis años con María Teresa Campos que concluyó a finales de 2019. Las razones del fin del romance fueron controvertidas y mucho se ha especulado al respecto.

La versión del humorista sobre su ruptura con María Teresa

El humorista rompía su silencio a través de su participación en el programa ‘Secret Story’ donde daba su versión de los hechos. «Ella tenía que haber venido conmigo a la entrega de un premio y hubo una discusión. Cuando tú estás con alguien tienes que ser trasparente. Sobre todo a nuestros años. No me gusta pelear. La primera está bien, la segunda también, pero después llega la cuarta y la quinta. Se convierte en una cuestión que a mí no me va», afirmó entonces.

Asimismo negó que dejara a la veterana comunicadora a través de un mensaje. «Todo fue hablado. Cuando las cosas se acaban se acaban. Cuando tú te vas de la casa te vas», afirmó rotundo Edmundo. Una versión contrapuesta a la de María Teresa Campos quien siempre ha sostenido que desapareció de su vida de un día para otro.