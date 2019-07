Asraf Beno, novio de Chabelita Pantoja, está dolido con su suegra, la mismísima Isabel Pantoja, a causa de su amistad con Omar Montes, ex de su chica. Mientras la tonadillera y el rapero se han convertido en inseparables durante su paso por ‘Supervivientes’ el modelo ha tratado de mantenerse al margen, pero ahora que ya están aquí hay cosas que no está dispuesto a pasar por alto.

El recadito de Chabelita a Omar Montes a través de Isabel Pantoja

“Isabel Pantoja me ha faltado al respeto. Lo que más me ha dolido es que dijera que, cuando Chabelita estaba con Omar, ella la veía feliz. ¿Es que no la ve feliz conmigo?«, dijo ayer el novio de Chabelita en ‘Ya es medio día’. Parece que el juego con el que el músico trata de reconquistar a la que ahora es su novia a través de su madre ha llevado al límite al colaborador, que ya ha demostrado no sentirse nada cómodo con los continuos comentarios acerca de una segunda oportunidad entre la expareja.

El dardo de Chabelita a su madre y Omar tras su apasionado beso en público

A fin de que su buen trato no se vea comprometido, Asraf desveló ayer en su programa que su novia ya ha hablado con su madre: “Habló con ella el viernes, pero el debate ya se había grabado. Isabel ha dicho que lo entiende y que lo respeta y que no va a volver a pasar”. Si la conversación servirá también para frenar la entrada de Montes en Cantora es algo que todavía está por ver, pero parece que el entorno de Chabelita se ha cerrado en banda para evitar que el día del cumpleaños de la Pantoja se convierta en una de las jornadas familiares más duras para Isa y Asraf.