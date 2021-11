Kiko Rivera ha centrado toda su ira en Chabelita Pantoja, después de tratar un acercamiento infructuoso con su madre, Isabel Pantoja. El cantante señaló a su hermana como culpable de todos los males, aunque a la hora de contextualizar sus ataques habla de cuestiones que les enfrentaron años atrás o gestos que le sentaron mal y que parecía que habían arreglado. En esta ocasión, Chabelita no está dispuesta a dar su brazo a torcer y le ha cerrado las puerta a su hermano, convencida de que han entrado en un bucle eterno en el que es víctima de los ataques más crueles para después tener que conformarse con un simple perdón a la espera de un nuevo reproche público. Ahora ha roto la ruleta y es que no le ha sentado nada bien que Kiko Rivera haya puesto el foco de atención en sus discusiones con Asraf Beno, dejando la posibilidad a que las especulaciones entren en juego sobre el trato que le da.

Vídeo: Europa Press

Asraf Beno también ha mostrado su negativa a morderse la lengua y no ha dudado en responder a su cuñado por lo que considera un ataque desafortunado y fuera de toda lógica. El modelo no tiene reparos en definirle como “mala persona” por cómo ha filtrado interesadamente una conversación privada tras una discusión con Chabelita, cuando ella salió de casa para refugiarse con un amigo. ¿A qué tenia miedo? Es la pregunta que muchos se han hecho y el miedo a que la respuesta sea Asraf ha obligado a que el maniquí pare los pies ahora a Kiko Rivera, señalando su juego sucio en su guerra, tan solo horas después de decir en público su deseo de acercar posiciones con su hermana y su prima. Un paso que al final no ha dado.

Otro de los puntos en los que Asraf Beno ataca a Kiko Rivera es sobre sus adicciones. El cantante ha echado en cara a su hermana que no estuviese a su lado cuando batallaba por superar sus malos hábitos, pero no repara en el mero hecho de que ella no era conocedora de su situación porque él mismo así lo quería. Al apartarla de su dura batalla, ella se quedó sin la oportunidad de demostrarle a su hermano que podía confiar en que le ayudaría. Un hecho que molesta mucho a Asraf que, en defensa de su chica, llega a denominar a su cuñado como “un niño mimado”. Vea el vídeo para escuchar las declaraciones al completo y cómo deja claro que no se va a callar esta vez, que no tiene miedo a nada y que si quieren guerra eso es precisamente lo que se van a encontrar. Una guerra que, por cierto, ya se especula que podría acabar en los tribunales y es que Chabelita podría estar estudiando la posibilidad de frenar a su hermano a través de la correspondiente demanda por dejar caer supuestamente que su pareja no le da buena vida y las especulaciones que esto ha traído consigo.