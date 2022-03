Cinco meses después de que se descubriera que Marta Riesco era el nuevo amor de Antonio David Flores tras el anuncio de su separación de Olga Moreno, llegan las fotos más buscadas. La revista SEMANA ha tenido acceso en exclusiva a las instantáneas más perseguidas por los paparazzi y es que hasta la fecha no se había podido captar a la pareja compartiendo el mismo plano, al menos no desde que se conocen que han iniciado una historia de amor. Pero no solo son las primeras fotos de la pareja, sino también son las primeras imágenes en las que se les puede ver en actitud relajada y distendida mientras almuerzan en la terraza de un restaurante, aprovechando el buen tiempo primaveral de un pueblo de la Sierra de Madrid.

Antonio David Flores y Marta Riesco son los protagonistas del nuevo número de la revista SEMANA, que a partir de este miércoles puedes encontrar en tu kiosco más cercano o descargando la versión online pinchando AQUÍ. Unas fotografías en exclusiva en las que se les puede ver cuando creen que las miradas ajenas no están puestas sobre ellos, compartiendo confidencias, divirtiéndose con la conversación que mantienen y entre constantes muestras de cariño y complicidad. En las fotografías a las que ha tenido acceso en exclusiva la revista SEMANA se puede ver cómo el ex guardia civil y la reportera intercambian caricias cariñosas, constante contacto físico, abrazos furtivos aprovechando un rincón más discreto y, sobre todo, miradas cargadas de amor que nos hacen entender el vínculo que les une y en el que poco o nada parece importarles el qué dirán o el qué se está diciendo.

María Patiño se escapa a la playa a pensar en su futuro

La presentadora ha realizado una escapada exprés a Fuerteventura para desconectar de la rutina, regalarse unos días de relax y, de paso, tostar su cuerpazo al sol canario, como así se muestra en las fotos en exclusiva a las que ha tenido acceso la revista SEMANA y que puedes encontrar en sus páginas interiores. María Patiño presume de cuerpo escultural a los 50 años en las playas de la isla canaria ataviada con un colorido traje de baño dos piezas que deja al descubierto la privilegiada silueta de la presentadora.

Sin embargo, en su rostro se puede ver que algo no se ajusta a sus planes y es que durante su estancia en Fuerteventura recibe una mala noticia que le amarga, en parte, sus días de asueto. La periodista fue conocedora aquí de la decisión de la cúpula de ‘Sálvame’ de eliminar el espacio que presentaba junto a Terelu Campos, ‘Lemon Tea’, en una estrategia por tratar de recuperar la audiencia perdida con un nuevo formato que presenta Jorge Javier Vázquez junto a Adela González. Un cambio de cartas que parece haber dado un respiro al programa, aunque obligue a María Patiño a replantearse su futuro laboral, como así analizamos también al detalle en SEMANA, junto a las increíbles fotos exclusivas de la periodista en bikini en la playa.