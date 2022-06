Antonio David Flores lleva meses siendo protagonista de la actualidad. Fue el objetivo claro de Rocío Carrasco cuando esta decidió romper su silencio en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, donde dedicó unas acusaciones de lo más duras al ex Guardia Civil. Ahora, este ha querido dejar claro el motivo por el que no ha dado el paso de denunciar a la que es la madre de sus dos hijos mayores, Rocío y David Flores.

«Muchos me preguntáis que cuándo llegará el turno de Carlota Corredera y Jorge Javier, tranquilos que todo llegará. Yo siempre digo que esto es como la gota malaya, es cuestión de paciencia», ha empezado diciendo sobre las personas que también han hablado con dureza contra él. Pero ha ido más allá y Antonio David Flores ha querido aclarar ahora en su canal de YouTube, en el que continúa muy activo, a qué es debido que no haya emprendido acciones legales contra Rocío Carrasco.

«Quiero aclarar que nunca he denunciado penal ni civilmente a la madre de mis hijos, eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer», ha declarado rotundo. Sin embargo, considera que no es el momento todavía: «El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad y sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento», ha continuado explicando, dejando claro que por ahora no se le ha llamado para acudir al juzgado para tratar este tema.

No descarta denunciar a Rocío Carrasco en un futuro

No tiene prisa y aunque no descarta dar el paso de denunciarla en un futuro, asegura estar tranquilo. «El único sentimiento que me ronda en la cabeza y en mi alma es el de la justicia y que el daño que se me ha hecho a mí y mi familia se le aplique justicia. No en un plató de televisión, sino que se haga en el juzgado», sigue añadiendo al respecto.

Antonio David Flores está atravesando una de las mejores etapas de su vida. Y es que está disfrutando de su amor con Marta Riesco. Aunque es una relación que ha pasado por buenos y malos momentos, ahora han encontrado el equilibrio. Ya no se esconden. Posan juntos. Ya salen a disfrutar de su relación. De hecho, hace unos días se dejaban ver por Mallorca para disfrutar de unos días de relax.

Un viaje para desconectar de todo

Marta Riesco y Antonio David Flores pasean su amor por Mallorca https://t.co/F7RgXlQ4gs — Diario de Mallorca (@diariomallorca) May 30, 2022

Los dos enamorados pasearon su amor por las calles de Palma de Mallorca y han disfrutado de la gastronomía de la isla balear. Antonio David Flores y Marta Riesco fueron vistos en diferentes restaurantes y beach club de Palma de Mallorca. La reportera es amante de la cocina. Prueba de ello es que cada dos por tres la vemos disfrutar de los restaurantes más de moda de la capital madrileña, donde a veces acude acompañada por su novio y otras veces por su grupo de amigos. Por este motivo, no es de extrañar que durante su primer viaje como novios acudieron a los sitios también de moda de la isla balear.