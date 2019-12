6 Cometió una infidelidad

Antonio David también ha reconocido que le fue infiel a su mujer en tan solo una ocasión. «Hasta que no pasó un año y medio, Olga no entró en mi casa. Éramos novios pero no teníamos una relación serie. Ahí le fui infiel pero me sentí mal porque ella me daba tanto y se lo conté. Al principio se cabreó conmigo y luego después de llamarla diez millones de veces arreglamos las cosas», relata.