6 No todo son vino y rosas

Dentro del ejercicio de sinceridad que ha llevado a cabo Antonio David dentro de la casa se encuentra la confesión que hizo sobre sus problemas de salud. También ha hecho mella en él el desgaste psicológico que supone su batalla legal con Rocío Carrasco: «Llevo en tratamiento desde hace tres años y la medicación que me tomaba dentro de la casa era muy superior a la que tomaba fuera. Cuando mi hija entró, me dio tal chute de energía que no necesité más medicación», dijo durante el programa.