Anabel Pantoja ya tiene "nueva ilusión": un joven canario llamado Aransahi

Anabel Pantoja ya está superando su ruptura con Yulen Pereira, hace unas semanas, y que le pilló totalmente de sorpresa. Es 'Sálvame', el que fuera su programa en Telecinco' durante años, el que ha apuntado a que la sobrina de Isabel Pantoja tendría una "nueva ilusión". Desde que se casara con Omar Sánchez, esta tiene una conexión especial con las islas canarias. Es allí donde habría conocido a Aransahi, el joven deportista de 35 años al cuál podría estar conociendo. Ambos compartirían grupo de amigos y, tal como ya comentaron en el programa del pasado viernes, habrían compartido tiempo en los Carnavales de Maspalomas. Rafa Mora fue el que apuntó a que la influencer se habría tomado un rato para ella. En ese momento se alejó del grupo de amigos con el que disfrutaba de estas fiestas para "reencontrarse con un chico al que aún no ha olvidado".

Entre ellos se encontraba Belén Esteban, que viajó todo el fin de semana para estar con su amiga y ayudarle así a olvidarse de los últimos acontecimientos. No ha dudado en defenderla y le ha ofrecido un consejo. "Líate con medio Canarias y con quién te de la gana, cariño. Qué pena, de verdad, que queráis buscar a un tío con el que no ha estado", le recomendaba. Por su parte, la redacción y dirección de 'Sálvame' tienen claro que Anabel Pantoja y Aransahi estarían cada vez más cerca y cuentan con un testigo para ello.

Kiko Matamoros puntualizaba al respecto que "el programa ha emitido un vídeo donde se le ve a él hablando con Anabel" y que sería difícil negarlo por parte de la protagonista. Aransahi no se ha escondido y, ante la llamada de 'Sálvame', ha sido muy franco. "Nunca hemos estado juntos y la cabalgata también. Solo somos amigos. Sé que está soltera, pero no hay nada, ni besos,ni abrazos. Simplemente amistad y ya está. Ni por mi parte ni por la otra ha habido nada. No hace falta buscar algo más. Ella es una persona conocida y les gusta hablar", explicaba.

Omar Sánchez señala a Anabel Pantoja: "Hace cosas por detrás"

Para intentar descubrir más sobre esa "nueva ilusión" canaria de Anabel Pantoja 'Sálvame' ha querido preguntar a alguien que ha sido muy cercana a ella, su ex marido. Omar Sánchez le mandó un audio a Miguel Frigenti donde era muy claro. No entendía que, a pesar de desmentir que estuviera hablando por la espalda, "aquí todo el mundo tenemos que callarnos cosas". Era una puntualización para todos aquellos que le siguen señalando como el culpable de la ruptura del matrimonio. "Dejad de decir que yo soy el malo de la película porque aquí todos tenemos que callar y yo he callado mucho", señalaba muy tajante. Estaba muy enfadado y aseguraba que ella "es la primera que se pone a hacer cosas por detrás diciendo cosas a la gente e incluso filtrando". Unos hechos que le molestan demasiado ya que "siempre he respetado".

Su anterior pareja, Yulen Pereira, unos días antes aseguraba algo similar respecto a su imagen en los medios. "He estado viviendo cosas que no me merezco. Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Hay cosas que creo que superan los límites", le confesaba a Pipi Estrada en un descanso de su última competición de esgrima fuera del país. Mientras tanto, la influencer, además de para disfrutar de la fiesta de Maspalomas, ha aprovechado su viaje a las islas para realizar una nueva acción publicitaria. Hace tan solo cuatro días mostraba su estancia en un exclusivo club de Gran Canaria al que acudió "para trabajar y tener unas reuniones". Pudo, mientras tanto, aprovechar de la espectacular zona de solarium, de hamacas que rondarían los 70 euros o de un relajante paseo por el spa. También hubo tiempo para algún que otro masaje relajante en camilla que ofrece el propio complejo.