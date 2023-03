Anabel Pantoja y Yulen Pereira ponen fin a su relación, según 'Fiesta': "Él le ha sido infiel"

Desde que Anabel Pantoja volviera de acompañar a su tía, Isabel Pantoja, en su gira por América, los rumores sobre una posible crisis con Yulen Pereira no dejan de cesar. Según ha confirmado este fin de semana 'Fiesta', la pareja habría puesto fin a su relación "por culpa de una tercera persona". Ha sido Amor Romeira, íntima amiga de la influencer, quien ha confirmado la ruptura y ha explicado que el deportista llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla.

'Fiesta' comenzaba este domingo, 5 de marzo, anunciando la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira y aseguraban que el motivo había sido por una deslealtad por parte de él a la sobrina de Isabel Pantoja. Poco después, Alejandra Rubio reconocía que no le pillaba por sorpresa puesto que conocía que la pareja llevaba tiempo mal. Por otro lado, la hija de Terelu Campos comentaba que un allegado de la influencer, que sabe que no le va a mentir, le había dicho que ella estaba ilusionada desde hace tiempo con otra persona. La colaboradora e Iván González añadían más información y aseguraban que Melania Puntas era la joven con la que Yulen Pereira habría sido infiel a Anabel Pantoja.

Cansada de escuchar algunos de los comentarios de sus compañeros, Amor Romeira daba la cara por su amiga Anabel Pantoja y confirmaba que ella misma le había dicho que, efectivamente, su relación con Yulen Pereira había llegado a su fin. "Ella no sabía nada, venía (de la gira de Isabel Pantoja) con la ilusión de encontrarse con su novio y cuando llega, su novio le deja. Llevaba todo el mes de febrero planeando cómo dejarla", comentaba. Además, aseguraba que creía firmemente que la madre del esgrimista, Arelys, se había ido a Honduras sabiendo que su hijo ya no iba a estar con Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja se entera de la deslealtad por Amor Romeira

Amor Romeira también ha revelado que la información de la supuesta amistad especial entre Yulen Pereira y Marina Puntas le había llegado hace semanas, pero no quiso compartirla con Anabel Pantoja para no desestabilizarla en medio de la gira de su tía. Por ello, toma la decisión de contárselo a su vuelta. "Ella lo ha pasado fatal. Cuando yo la llamo para decirle la información que tenía, ella se rompe a llorar y me dice: 'Ahora entiendo el porqué me ha dejado'", revela la colaboradora de 'Fiesta' y niega que tenga otra ilusión. La tercera en cuestión, Melania Puntas, se ha puesto en contacto con Alejandra Rubio y ha negado que haya pasado algo con el deportista de élite. "No entiendo esta situación", le escribe a la hija de Terelu Campos.