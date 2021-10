Este miércoles, en ‘Sálvame‘ dieron el bombazo de que Omar Sánchez podía haber sido desleal a Anabel Pantoja. Una persona que contactó con el programa aseguró que tenía las imágenes captadas del momento. Sin embargo, Anabel Pantoja ha hecho oídos sordos a esta información y ha continuado con sus quehaceres diarios. De hecho, estas últimas informaciones le pillaron a la colaboradora de televisión en Madrid por compromisos profesionales. La influencer viajó hasta la capital por motivos laborales y está disfrutando lo que Madrid ofrece. La vimos disfrutar junto a un grupo de amigas de la noche madrileña con motivo de un cumpleaños, pero también ha tenido tiempo para visitar a Belén Rodríguez.

Anabel Pantoja se encuentra en Madrid y ha acudido a visitar a su amiga y compañera

La sobrina de Isabel Pantoja ha continuado con su día a día después de que se haya hablado en su programa de una supuesta deslealtad de su marido, Omar Sánchez. Este jueves, Anabel Pantoja ha sacado un hueco de su apretada agenda para visitar a Belén Rodríguez, que sufrió un accidente en casa y tuvo que ser operada de urgencia. Anabel y Belén guardan una excelente relación y la sevillana no ha perdido la oportunidad de estar en la capital para visitar a su compañera de profesión. Las dos amigas han aprovechado para ponerse al día y para hablar de las últimas informaciones que ha dado el programa en el que trabaja.

Sin embargo, esto no parece preocuparle nada a la sobrina de Isabel Pantoja. Ha aprovechado su visita a Belén Rodríguez para llevarle unos Playmobils que tendrán algún significado para ellas dos. Además, también han disfrutado de una agradable merienda dulce. Las dos amigas han intercambiado confidencias, se han puesto al día y Belén Rodríguez le ha dado el parte de cómo se encuentra tras la aparatosa caída que sufrió y por la que tuvo que ser operada de urgencia. Ambas han compartido de algunos momentos a través de sus redes sociales, donde hemos podido ser testigos de lo bien que lo han pasado durante esta tarde del jueves.

Belén Rodríguez sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser operada de urgencia

La colaboradora de televisión fue operada hace casi una semana tras fracturarse la tibia y el peroné, una intervención quirúrgica que la mantiene alejada de ‘Sálvame’. No sabe a ciencia cierta cómo será su recuperación, no obstante, será esta semana cuando vuelva al médico para conocer más allá acerca de su proceso y de su rehabilitación. Belén Rodríguez sufrió una aparatosa caída el pasado 12 de octubre en el baño de su casa. Ocho días se fijó día de operación para que cuanto antes esté recuperada al cien por cien, aunque todo apunta a que deba permanecer en su casa al menos unas semanas. La periodista no debe tener prisa, ya que un ‘paso en falso’ podría retrasar sus planes.