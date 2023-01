Anabel Pantoja ha demostrado su valentía en un vídeo que se ha publicado después de que le hicieran una cámara oculta en el programa ‘Gente maravillosa’ en la Televisión Canaria. La sobrina de Isabel Pantoja estaba dispuesta a disfrutar de una tranquila comida junto a un amigo y Susana Molina. Sin embargo, poco antes de que le trajeran los platos que habían pedido, los tres empezaron a escuchar una conversación de lo más impactante en la mesa de al lado.

Muy cerca de ellos había un joven que supuestamente no quería que le gustaran los hombros y a su lado, un terapeuta que trataba de curar al joven porque entendía su homosexualidad como una enfermedad. «No me gusta que me gusten los hombres», le comenta el joven de 18 años a este supuesto curandero. Este le espeta algo que deja atónita a Anabel: «Tenemos una terapia que cura la homosexualidad», le dice tajante ante la sorpresa de la ‘influencer’.

Anabel Pantoja sale a defender a un joven en un restaurante

Ni corta ni perezosa, Anabel se levanta con las manos temblorosas, y va en busca del dueño del bar, que por supuesto, no aparece. Después se acerca al chico para decirle que no le hiciera caso al hombre que estaba con él y que se uniera a su mesa. En un momento dado, el supuesto curandero entra en la escena de nuevo y Anabel no duda en enfrentarse a él.

«Perdona que me meta, pero es que te estaba oyendo… Creo que le estás estafando. Te estás riendo de él en su cara y no te vas a reír de él. Para empezar, él no está enfermo. El enfermo es usted. Acabo de llamar a la Policía porque usted le está estafando. Yo no sé lo que usted tiene ahí (señalando el maletín que lleva). ¿Recetarle unas pastillas a un menor prácticamente? ¿Y de qué está enfermo, del Covid? Es que es muy fuerte lo que usted está haciendo, esto es denunciable… ¿Usted se ha dado un golpe en la cabeza? Es de vergüenza…», le dice Anabel sorprendida y sin dar crédito a lo que había oído de la boca del supuesto terapeuta.

Fuente: Televisión Canaria.