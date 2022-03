Anabel Pantoja ha vivido este lunes una de las peores tardes de su vida en ‘Sálvame’ después de sentarse en ‘La Cápsula’. La sobrina de Isabel Pantoja se ha roto al hablar de la ruptura del clan. Sin embargo, unas horas después de vivir este delicado momento en televisión, la joven ha compartido una noticia de lo más buena en sus redes sociales. Y es que ha protagonizado un videoclip, cuyo resultado ha mostrado ahora.

Se trata de la canción ‘Tú me dejaste’ de Marcelo Mellino. Después de un intenso rodaje, ahora Anabel Pantoja ha podido ver el resultado y no puede estar más orgullosa de cómo ha quedado. «Vayan a ver mi nuevo single “TU ME DEJASTE” junto a mi amiga @anabelpantoja00 ✨ Double m en la casa pa, estamo a fuego loco 🔥🔥🔥🚀», ha escrito el cantante junto a un trocito del vídeo.

Como podemos ver en el videoclip, que ya está disponible, Anabel Pantoja demuestra una vez más lo mucho que le gusta el baile. Caracterizada con arrugas para parecer mayor, la colaboradora de ‘Sálvame’ baile junto a Marcelo en una discoteca. El videoclip lleva apenas 18 horas publicados en YouTube y ya ha conseguido más de 14.000 visualizaciones.

Vídeo: YouTube.

Anabel Pantoja ha vivido una tarde horrible, pero eso no le ha impedido compartir con emoción el último trabajo que ha hecho. «Ha sido una tarde… yo no me esperaba nada de esto, pero muchísimas gracias a toda la gente que me habéis escrito. La verdad es que ha sido una sensación única y bueno, sales un poco tocado, pero pensando y reflexionando muchísimas cosas. ¿Y qué pasa? Pues que hoy se lanza el videoclip que grabé hace 15 días con Marcelo en Las Palmas. Quedó fenomenal», decía hace unas horas.

Con este nuevo proyecto, Anabel Pantoja deja claro que está abierta a aceptar diferentes oportunidades profesionales. Y que las acepta de personas ajenas a su familia. Anabel podría haber hecho esto también junto a su primo, Kiko Rivera, que también es cantante. De hecho, en alguna ocasión ha colaboradora con él su mujer, Irene Rosales, pero nunca hemos visto a Anabel bailando al son de las letras del dj en algunos de sus videoclips.

Una tarde complicada para Anabel

De la ruptura de su familia ha hablado ella precisamente durante la tarde del lunes. Se centraba en hablar del distanciamiento que tiene con su primo. Rota en lágrimas, explicaba que lamenta que las cosas no estén mejor entre ellos: «Me da mucha tristeza. Es verdad lo que él dice. La relación no es la misma. ¿Que la relación no es perfecta? Yo he querido estar a la altura. Eso lo tiene que salvar quien lo tiene que salvar, pero siempre estoy pendiente de quien ya sabes… Ahora a mi padre lo he puesto en conocimiento. Le di un buen consejo cuando hablábamos de la situación de mi padre. Fue una frase, una reflexión. Le dije que hay que estar ahí porque por ley de vida se van y es su decisión».

