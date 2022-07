A medida que pasan los días en los Cayos Cochinos, Anabel Pantoja empieza a visualizar la recta final de ‘Supervivientes’. En plena cuenta atrás para que el reality llegue a su fin, la sobrina de Isabel Pantoja no solo habla en voz alta de la posibilidad de ser la ganadora. También empieza a hacer planes imaginarios sobre lo que quiere hacer con su vida cuando regrese a España. «Cuando salga tengo que hacer tres cositas, que tardas diez minutos, porque entras en el sitio y tardas diez minutos», ha asegurado, haciendo alusión a su divorcio con Omar Sánchez. Una vez que obtenga los papeles, «pues diré, a ver para dónde va a Anabel. Me imagino mi vida con este hombre fuera y es una puta locura, pero me da pánico«, aseguraba.

«Ayer me quedé hablando con él muy tarde hablando de cosas de fuera. Me dijo unas cosas que ya me quedé…Yo cuando salga de aquí mis planes son estos. Me dijo que quería estar conmigo. Ayer me cambió un poco todo. Yo iba a salir y me iba a plantear una cosa. Ahora me voy a plantear dos. Tú sabes que a mí Madrid me agobia…si lo hago es por él», le comentaba Anabel a Ana Luque.

«A mí me gustaría ser madre por segunda vez, tendrás que tener un hijo algún día», apuntaba la de Torremolinos. Ante sus comentarios, Anabel le espetaba a Yulen: «Responde tú a eso». El deportista contestaba a este asunto como podía: «Las cosas de palacio van despacio». Y Anabel, rotunda, le ha recordado: «Pero las trompas de Falopio no van despacio«. ¡La pareja de esta edición ya habla de tener descendencia! Sobre estos comentarios, Rosa Benito, colaboradora de ‘Supervivientes’, no ha podido evitar comentar en el plató: «Tiene que salir esta semana Yulen para saber si estás enamorada o no estás enamorada. Cuando estás enamorada y tienes pareja, si la echas de menos es que estás enamorada».

Anabel no solo piensa en su futuro con Yulen. Tiene en mente que cada día es más probable que alcance su objetivo de llegar a la final: «Salvarme para mí es importante y verte en la recta final es muy importante también. Yo quiero llegar a la final».