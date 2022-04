«Estoy un poco cansada, de cabeza y de todo, pero va a ir todo bien». Con estas palabras, Anabel Pantoja ha respondido a las preguntas sobre la evolución de sus padres, Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, ingresados a la vez en un centro hospitalario.

La sobrina de Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento y así lo ha dejado claro en la emisión de ‘Sálvame‘ este viernes. «Es complicado, pero se lleva. Lo de mamá va a salir bien y papi sigue ahí… Estoy un poco cansada, de cabeza y de todo, pero hay que estar en las buenas y en las malas. Mami tendrá que pasar una noche y a papá le queda todavía», ha explicado a su compañero José Antonio León. En su breve intervención con el programa, retransmitida desde Sevilla, adonde se ha trasladado para acompañar a sus progenitores, ha explicado que su madre aún está a la espera de ser intervenida, pues se ha retrasado la operación que tenía programada.

Asimismo, ha justificado el porqué de su último post de Instagram, donde ha reconocido que está muy angustiada, junto a una imagen suya llorando. «Siento haber subido una foto llorando», ha dicho, «pero es el estado en el que estaba». Serena, ha mostrado su gratitud a quienes han estado pendientes de ella: «Quería agradecer a las personas que se han preocupado por mí… preocupándose por mis padres también se han preocupado por mí».

Ya son dos los meses que Bernardo Pantoja lleva ingresado en el hospital. Merchi, por su parte, también está ingresada, esperando a ser operada de la rodilla, lo que ha hecho que la colaboradora se traslade a la capital hispalense para estar junto a sus padres.

«Hay veces que no podemos ocultar lo que sentimos. Precisamente yo por aquí menos». Así arrancaba el último post de Instagram de la sevillana, que refleja el delicado momento que atraviesa. «Es cierto que no es mi mejor momento, pero es sano llorar, pensar, meditar, analizar y meditar todo lo que tienes delante de ti», escribía en su perfil e Instagram.

«Mirarte al espejo y ver lo que eres capaz de hacer, la de aviones que puedes coger a la semana, la de programas complicados que puedes vivir, momentos familiares y sentimentales que pasa tu corazón, y aún así queriendo conseguir que todo esté en orden, y que los míos estén bien», continúa. «No me cansaré de darle gracias a mis padres MERCHI Y BERNARDO por darme la vida, y con mis defectos y virtudes haberme convertido en lo que soy. Gracias a todos los que me habéis dedicado un minuto de vuestra vida en preguntar por ellos dos y por mí. No os merezco».

En los últimos días, Anabel Pantoja ha dado muestras visibles de su estado de nervios. Esta misma semana ha estallado durante la emisión de ‘Sálvame’ cuando su compañera Gema López ha contado que Isabel Pantoja tiene pensado desheredar a sus hijos. «¡Mi tía no ha desheredado a nadie!», explotaba la sevillana. Minutos después abandonaba el plató rota en llanto. Cabreada, defendía a la tonadillera: «No tengo nada contra Gema, pero si desmiento una noticia, la desmiento. Mi tía no ha desheredado a nadie. Es fuente directa».

Anabel pierde los nervios en ‘Sálvame’ tras un rifirrafe con Gema López

La periodista, por su parte, le aclaraba que las informaciones que da en el programa no son una cuestión personal contra ella: «No le he faltado el respeto a nadie y es la segunda vez que me dices esto esta tarde… En cuanto a esta información entiendo que tu fuente directa, que sé quién es, te diga que no. Yo mantengo mi información, y no hay más. Y con esto no te estoy perdiendo el respeto. Entiendo que esto te queda a ti muy grande y al final estás dando la cara tú de cosas que están pasando en tu familia y de las que no tienes culpa. Y yo a ti no te quiero hacer daño porque sabes que te tengo cariño». Anabel, no contenta con las palabras de Gema López, insistía en abandonar el programa. Su actitud desmesurada y fuera de control lograba sacar de quicio a la madrileña. Y le ha echado en cara su exceso de dramatismo: «Tú y tus dramas… ¡Te estás pasando! Lo que quieres es que se te dé la razón. Dramas, no, que enseñas mucho la patita del drama… Deja el drama».

