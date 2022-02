Anabel explica porque no quiere decirlo: «Es algo que forma parte de mi vida personal, de lo que quiero y lo que no quiero… y como ahora mismo no tengo la cabeza donde la tengo que tener… Yo la decisión que he tomado, estoy segura. Lo que quiero hacer ahora mismo, estoy segura. Lo que no sé es lo que me va a pasar mañana».