Tras visitar a su novio, Omar Sánchez, en Honduras, Anabel Pantoja ha regresado y ha hablado sobre su futura boda. ¡Con mensaje para los Pantoja incluido!

Anabel Pantoja disfrutó de su estancia en Honduras donde acudió a visitar a su novio, Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja protagonizó algunos de los momentos de ‘Supervivientes‘ que se quedarán para la historia. La pareja se separó con muchos planes en mete, como su boda que tuvieron que retrasar por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. A pesar de esto, ya están planificando el gran día y Anabel, a su regreso al plató, habló de estos planes ¡con mensaje incluido para el clan Pantoja! La sevillana asegura que a pesar de que su boda está a la vuelta de la esquina y están todos sus familiares invitados, no podrá obligarles a ir sino quieren hacerlo.

La sevillana confesaba que Kiko Rivera iba a ser el padrino de su boda

Anabel Pantoja respondía a las declaraciones que su novio había dado en Honduras: “Es una boda íntima, yo voy a invitar a los míos y el a los suyos. Yo a quien no quiera o a quien no le apetezca ir, tampoco puedo obligarle. Es verdad que elegí a mi primo como padrino cuando decidí casarme«, ha comenzado diciendo. Y ha continuado explicando que «las circunstancias han cambiado. A mí me encantaría que viniera pero si él decide que no. Yo me caso con Omar, no con el resto. Me apetece hacerlo entre él y yo, pensar en mí y no en los invitados”. Estas declaraciones de la sevillana se debían a lo que había contado antes su novio desde los Cayos Cochinos.

Omar Sánchez habló de la boda con Anabel durante su paso por el programa. El canario aseguró que «nos casamos en septiembre para este año. Espero que vaya su tía también. No me ha contado nada, ni sé cómo están las cosas fuera. Su padrino es Kiko, ella quiere que le lleva al altar. Siendo en Gran Canaria y demás, yo espero que vaya toda su familia», ha dicho desde los Cayos Cochinos.

Omar Sánchez hablaba del conflicto de Anabel Pantoja y su familia

Además, también ha hablado del conflicto familiar en los que se ha visto envuelto los Pantoja desde hace un tiempo: “Si al final se ha reconciliado su tía con su primo o no, no lo sé… ella es una persona muy familiar. Que no viene ninguno, me da igual, la boda se hace. La boda se va a hacer y es entre ella y yo”. “La primera vez que conocí a la familia Pantoja fue impresionante. Te da respeto pero te da ilusión”, ha sentenciado. Hay que recordar que actualmente Anabel Pantoja y Kiko Rivera no están pasando por su mejor momento, además de que Isabel Pantoja todavía no ha acercado posturas con su hijo. ¿Qué pasará el próximo mes de septiembre?