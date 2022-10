Anabel Pantoja está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida después de volver a encontrar el amor gracias a Yulen Pereira. La sobrina de Isabel Pantoja quiere vivir la vida y por eso no está dispuesta a que nadie se la amargue. Este fin de semana, la influencer ha compartido varias imágenes en las que se dejaba patente que se había sometido a varios retoques estéticos. Algo que ha servido para que muchos la critiquen. Ante esto, la colaboradora de televisión ha dicho basta y ha contestado a todos sus haters.

Anabel Pantoja ha defendido la libertad de que una persona se haga los retoques que quiera siempre y cuando se sienta bien con una misma. Por ello, ha denunciado los insultos que ha recibido sobre su físico. «Creo que cada persona se tiene que sentir a gusto con una misma. Y ya por eso creo que no se deben de pasar líneas e insultar como se hace. Vamos a acabar mal porque no sabéis el grado de daño que se puede hacer con ciertos comentarios«, ha expresado. De la misma forma, la influencer ha confesado que, efectivamente, se ha pinchado bótox y un poco de ácido en el labio. Algo que entiende que no tiene que ser motivo de crítica. «Después hablamos de la salud mental y protegernos… Lo triste es que todos vienen de mujeres, por llamarlo de alguna manera», insistía.

No es la primera vez que Anabel Pantoja estalla y critica duramente los comentarios que le hacen llegar sus haters. Hace unos meses, se hartaba de que la juzgaran por su físico y dejaba claro que son muchas las personas que al igual que ella tienen estrías. Lo que está claro es que no tiene ninguna intención de callarse y que va a denunciar lo que considera injusto.

Su acercamiento con su primo, Kiko Rivera

Anabel Pantoja se encuentra ahora mismo en Sevilla. Allí está visitando a su familia y a amigos para reencontrarse con ellos y disfrutar del tiempo con ellos. En estos últimos días, la colaboradora de televisión ha visitado la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales para visitar a las hijas del matrimonio. Lo ha hecho en un momento complicado para ella puesto que coincidía con su visita al hospital. Lo cierto es que el hecho de poder ver a Ana y Carlota ha servido como un soplo de aire fresco para la joven y supone un gran paso para su relación con su primo. «Cómo habéis crecido, cómo estáis de mayores. Os quiero, su tata», escribía la influencer junto a una imagen junto a las pequeñas.