La colaboradora de ‘Sálvame’ ha utilizado las redes sociales para atacar la decisión de Teresa Rivera de hacer unas declaraciones duras en contra de su tía, Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja ha seguido con su día a día a pesar de todas las polémicas que ha protagonizado su familia. Aunque en algunas de ellas se ha visto envuelta, ella ha preferido no entrar. Sin embargo, cuando tocan a personas con las que tiene una increíble relación, la sevillana saca sus garras para defenderlas. Es lo que ha hecho hace unos minutos Anabel cuando se ha visto con fuerzas para hacer público su enfado con Teresa Rivera por atacar a su tía, Isabel Pantoja.

Sin desvelar a quién se refiere de manera directa, Anabel Pantoja deja claro a quién dirige este mensaje cargado de enfado y rabia: «Cómo se nota que tienes que comer. 37 años después inventándote lo que vende, lo que te compran», empieza escribiendo la sevillana con un ataque también directo a su programa, ya que es el que le ha dado cabida a la historia que la madre de Canales Rivera tenía que contar.

«Eres lo peor que podría imaginarme como persona. Porque como señora… ya te has retratado. Menos mal que el de arriba no está vivo… Y si tanto lo querías hubieras hecho algo no? Mala persona, mala hermana, mal ser. Todo el dinero que ganes ojalá que te lo tengas que gastar en abogados», ha continuado diciendo muy enfadada.

Anabel Pantoja ataca con dureza a Teresa Rivera tras sus palabras en el ‘Deluxe’

La cosa no la ha dejado ahí. Con un texto totalmente en mayúsculas, que hace todavía más evidente su indignación, ha querido rematar su ataque de manera rotunda: «Pero sigue viviendo de tus inventos, que parece que tienes la cabeza en Pamplona, así tendrán más material para fundirte», termina diciendo.

Teresa Rivera lleva días siendo protagonista de la actualidad después de hablar para ‘Sábado Deluxe’. La madre de José Antonio Canales Rivera se abría en canal y confesaba, por fin, cuál es el motivo real de su enemistad con la tonadillera. Teresa Rivera desvelaba un hecho que cambió su forma de ver a Isabel Pantoja y que tuvo lugar el día de la boda de la tonadillera con su hermano Paquirri el 30 de abril de 1983. «Lo estaba engañando. Mi hermano si me hubiese creído sí se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma«, comentaba sin querer entrar en detalles.

La madre de Canales Rivera dejó claro que la persona que le contó este episodio le daba total credibilidad. «Me dio miedo contárselo, estaba a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó. Jamás pensé en contárselo a Isabel. A mí esta historia me sentó muy mal porque era mi hermano«, proseguía la madre del concursante de ‘Secret Story’ y destapaba que la tercera persona en cuestión era una mujer.

Hacía unas declaraciones rotunda en contra de Isabel Pantoja

«No sé el tiempo que duraron, lo único que sé es que esa persona se fue de la casa. Me han dicho que le contaron algo a mi hermano y por eso pienso que pensaba separarse», decía y reculaba sobre la identidad de la persona en cuestión dejando claro que se trataba de «una amistad, no puedo decir si era una mujer o un hombre«.

Después de atreverse a contar este hecho que sucedió 37 años atrás, Teresa Rivera insistía en que tenía buena relación con Isabel Pantoja hasta que se casó con su hermano y la tonadillera cambió de la noche a la mañana. «Todo empezó porque ella no quería que fuésemos a Cantora. Que no fuese yo con mis hijos, porque mi hermano Antonio sí que iba porque trabajaba allí con mi hermano Paco. Ella le dijo a mi hermano que no fuéramos y mi hermano le dijo que entonces tenía que salir su familia también», narraba.