Anabel Pantoja vive desde hace años en una complicada situación que mezcla su vida profesional con la personal. La sobrina de la tonadillera aterrizó en el mundo de la televisión hace ya casi una década cuando se sentó en ‘Supervivientes’ como defensora de su primo, Kiko Rivera. Y aunque su buen hacer le sirvió para hacerse un hueco propio en otros programas de Mediaset, lo cierto es que ella nunca ha abandonado el papel de defensora de los Pantoja, algo que le sigue generando momentos tan incómodos, duros y difíciles como los vividos hace unas horas en ‘Sálvame’.

Anabel Pantoja, contra las cuerdas por su familia

La actualidad de la semana ha vuelto a poner al clan de Isabel Pantoja en el punto de mira. Las últimas acusaciones de Julián Muñoz contra la artista unidas a los rumores de crisis -ya desmentidos- entre Kiko Rivera e Irene Rosales hicieron de Anabel Pantoja la protagonista de la tarde al intentar defender a todos sus familiares de los distintos problemas que se les adjudican. Y una vez más, salió mal parada.

La relación de amor-odio entre Kiko Hernández y la prima de Chabelita vivió un nuevo y tenso capítulo. Fue hablando de ‘La Isla de las Tentaciones’, el nuevo reality de Mediaset cuando el ex gran hermano preguntó si su primo Kiko Rivera caería en la tentación. Fuera de sus casillas Anabel optó por abandonar el plató acusando a su compañero de tener «muy mala baba». «Yo sé que no somos amigos pero pensaba que me había ganado tu respeto», fueron las palabras con las que la colaboradora acusó a Kiko de no cuidarla, algo que él contestó saliéndose por la tangente y hablando de Rivera y Rosales en vez de de la situación que él había creado con su comentario.