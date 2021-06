¿Quieres saber qué productos del súper consume la colaboradora? Te lo contamos con todo lujo de detalles.

Sabemos que Anabel Pantoja lleva semanas sometida a un riguroso plan para perder peso. A principios del pasado mes de abril confesaba haber perdido 10 kilos tras haberse sometido a un retoque estético. Desde entonces hasta ahora hora ha vuelto a presumir de cuerpazo en las redes sociales. Eso sí, ese tipazo no solo ha sido resultado de su paso por un centro de medicina estética: también practica deporte a diario y vigila al máximo posible la alimentación. Al menos, lo intenta…

A través de las redes sociales, la sevillana ha compartido su reciente visita a un supermercado. En ella ha quedado patente que cuidarse, lo que se dice cuidarse, no es lo suyo. En materia nutricional, la colaboradora echa mano de lo que más le gusta y tira al carro de la compra todo lo que le entra por el ojo. Y no es precisamente lo más saludable. Patatas fritas, mayonesa, azúcar refinada, cervezas… en su carrito de la compra no faltan los placeres más innecesarios a la par que engordantes. Todo un festival de calorías que podría echar por tierra sus largas horas en el gym o el dineral que se gasta en retoquitos.

‘El carro de las tentaciones’

Pero no. A Anabel le pueden las tentaciones culinarias. «¿Sabéis la p… que es pasar por aquí y ver chocolate, chocolatinas y bizcocho?», confiesa la sobrina de Isabel Pantoja. Por mucho que lo intente, le resulta todo un desafío atravesar un pasillo repleto de delicias elaboradas con todo aquello que la hace salivar más que a los perros de Pavlov: galletas, bombones, tartas, bollería industrial. En definitiva, alimentos que duran tres segundos en la boca… y toda la vida en las caderas.

Si a estas alturas del artículo te pica la curiosidad por saber qué compra Anabel Pantoja, aquí te detallamos los productos que conforman su lista. Altamente insano. Y rico en hidratos de carbono, sal, colesterol, grasas saturadas, así como azúcares. Toma nota:

Media docena de huevos

Sobres individuales de azúcar blanco

Yogures con sabor a fruta

con sabor a fruta 1 bolsa de patatas fritas Ruffles

1 bolsa de fritos de maíz Doritos

1 bolsa de cortezas de trigo

1 bote de mayonesa

1 envase de aderezo de limón

1 litro de Coca Cola

1 botella de litro de Fanta de naranja

1 bote de tomate frito

1 litro de leche fresca

1 caja con 6 botellas de cerveza rubia

A simple vista no se observa rastro alguno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea. Cero frutas. Cero verduras. Cero legumbres. Brillan por su ausencia. Sí podría parecer que lleva carne y productos del mar. «Hoy ceno pescado», señala. La frase bien podría ser un anuncio para sus fieles seguidores de Instagram. O una de esas frases que uno se repite mentalmente a sí mismo -como un ‘Pepito grillo’- para obligarse a mantener la línea…

No hace falta ser un experto en dietética para percatarse de que a Anabel le pirra lo que comúnmente se llama comida chatarra. Delicioso, sí. Pero con un superávit de calorías que tiran para atrás a cualquiera. ¿Recibirá a Omar Sánchez con este tipo de manjares cuando regrese de los Cayos Cochinos tras su paso por ‘Supervivientes 2021’? ¡Si lo hace, no habrá duda alguna de que el canario recuperará su peso en cuestión de pocos días!