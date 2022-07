Los tres meses que Anabel Pantoja ha permanecido concursando en ‘Supervivientes’ han supuesto un punto de inflexión en su vida. Si antes de partir a Honduras se especulaba con una posible segunda oportunidad con su ex, Omar Sánchez, durante el reality se ha enamorado de su compañero, Yulen Pereira. Una vez en España ha podido visualizar muchos vídeos, entre ellos, uno destacado de la madre del esgrimista, Arelys.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que hay un comentario por parte de la progenitora de su actual pareja que le ha molestado. Durante un polígrafo en ‘El Deluxe’ dijo que no le gustaba Anabel porque no poseía estudios universitarios como su hijo. «Me dolió en el alma lo de los estudios. A lo mejor estaba nerviosa en ese momento», ha contado durante su intervención en ‘Déjate querer’. También ha subrayado que tienen una conversación pendiente. «Al final y al cabo tendremos que hablar. No tengo una carrera y soy mayor que él, pero al final nosotros nos acercamos porque estaba el destino así escrito. Yo le decía que no quería perjudicarle en su concurso».

Anabel Pantoja habla de la madre de Yulen

La colaboradora ha explicado que ve normal la reacción que ha tenido Arelys con su hijo. «Una madre tiene que proteger a su cachorro. Yo lo tengo claro. Se lo he dicho siempre a él que la voy a respetar. No pretendo desviar a nadie de ningún lado, solo quiero hacerle feliz. Si su madre me deja hacerle feliz, seremos todos felices». Además, ha reconocido que su relación con el esgrimista tiene que ir despacio.

«Ahora tengo que empezar a vivir aquí en el mundo real. Ahora es todo diferente. No sabes cómo va a salir. Si me sale bien, genial. Me da miedo, pero no voy a vivir con miedo». Anabel ha indicado lo que más le gusta de Yulen: «Es muy inocente y es muy tranquilo. También me hace mucho reír y creo que nos hemos complementado bien». Uno de sus mayores deseos es que continúe con su trayectoria deportiva. «Yo quiero que él llegue lo más lejos en su carrera. Por supuesto que siempre le apoyaré donde tenga que estar». Asimismo ha mostrado su sorpresa por este giro inesperado que se ha producido en Honduras. «Me ha cambiado la vida. Yo tenía el objetivo de superarme. De repente apareció esta persona que para mí es muy importante. Me ha hecho pasar un concurso muchísimo mejor. No quería verlo hasta que vi que era algo».

Aunque lleva pocas horas en España, Anabel Pantoja está aprovechando al máximo el tiempo reencontrándose con los suyos. Una de las personas a las que deseaba ver antes que nadie era a su ex, Omar Sánchez, y lo ha hecho en el plató de ‘Déjate querer’.