Ana Rosa Quintana vuelve en septiembre a la televisión y lo hace casi un año después de marcharse del plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Su regreso es muy esperado, tanto por compañeros como por la audiencia, por lo que ella poco a poco está volviendo a la vida social. Así lo demuestra que el próximo martes 21 de junio tenga un evento al que ya se ha confirmado su asistencia. Acudirá junto a otros famosos como Gloria Camila, Sonia Ferrer o Luján Argüelles a una terraza de Madrid, donde cantarán artistas de la talla de Marta Sánchez a partir de las 20.00 de la tarde en Madrid, siendo allí donde a buen seguro dará la última hora sobre su estado de salud.

Esta es su primera aparición oficial tras muchos meses alejada de las cámaras. Desde que anunciara que padecía cáncer de mama, pocas han sido las ocasiones en las que se ha dejado ver. Ha intentado apostar por la normalidad, eso sí, reduciendo al máximo los compromisos en su agenda. Desde SEMANA hemos podido saber que Ana Rosa Quintana tiene una cita en la Terraza Ginkgo Sky Bar, la cual está situada en el Hotel VP Plaza España de Madrid, donde se espera una fiesta por el lanzamiento internacional de una línea de alta cosmética. Se reencontrará entonces con numerosos rostros conocidos y disfrutará de una noche de ocio junto a viejos amigos que durante todos estos meses se han preocupado de su evolución.

Ana Rosa Quintana acudió hace algunos días a Las Ventas, donde habló de su estado de salud y donde confirmó que se encontraba estupendamente. La comunicadora se muestra optimista y ya está deseando «empezar la vida otra vez»: «Ya esto creo que lo hemos superado, ya veremos». Tras mucho tiempo fuera de los estudios de Mediaset, la periodista se ha volcado en sí misma, cambiando su alimentación y su rutina de deporte. Ahora hace Yoga, un ejercicio que ella ha catalogado como una «de las experiencias más bonitas de su vida».

El anuncio más difícil de la carrera de Ana Rosa Quintana

Nos remontamos al mes de noviembre, en concreto al día 2, fecha en la que comunicó a millones de espectadores que el cáncer había tocado su puerta. Tras un breve discurso que pronunció con gran entereza, Ana Rosa Quintana le dio el testigo a tres compañeros: Joaquín Prat, Ana Terradillos y Patricia Pardo. «Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida. Me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama», dijo. Será 10 meses después cuando Ana Rosa regrese por la puerta grande y habiendo dejado atrás una enfermedad que ha parado en seco su vida.