El próximo 7 de septiembre, la presentadora volverá a ponerse al frente de su programa. Y lo hará con un aspecto renovado.

Ana Rosa Quintana ya está lista para su regreso al trabajo. Después de unas largas vacaciones de verano, la presentadora volverá a ponerse al frente de ‘El programa de Ana Rosa’, que conduce cada mañana en Telecinco.

Un verano en familia en Sotogrande

Un año más, la periodista afronta una nueva temporada (la número 17) de su espacio tras un periodo de descanso en el que ha desconectado del estrés que supone un programa diario en directo. Como es habitual, Ana Rosa ha disfrutado de sus días de ‘relax’ en Sotogrande, una urbanización del municipio de San Roque donde se congregan numerosos VIP del ámbito nacional e internacional. Aquí ha realizado algunas de sus actividades favoritas: estar con su marido, Juan Muñoz, y de los mellizos Juan y Jaime, salir de compras, navegar en barco o reunirse con sus amigos de siempre.

En estos dos meses de descanso no ha dejado de informarse sobre la actualidad del país. ocurriendo en el país: «Evidentemente he estado pendiente de lo que ha ido sucediendo, con todo lo que está pasando no se puede ni se debe desconectar”, ha asegurado. Y ha añadido que su programa seguirá ofreciendo información sobre los temas que más preocupan a los ciudadanos, especial lo relacionado» con la pandemia, con los avances si los hay -yo no soy tan optimista- para lograr en diciembre una vacuna; y, sobre todo, con la economía y el paro, que es el otro gran problema ahora”.

Regresará al trabajo de blanco… y con renovado aspecto

Será el próximo lunes 7 de septiembre cuando se pondrá nuevamente delante de los focos. Lo hará siendo fiel a su tradición: vistiendo de riguroso blanco (lo hace en cada estreno y en cada clausura de su programa) y estrenando nuevo ‘look’. ¿Se habrá animado a cambiar el color de su melena? ¿Quizás haya cambiado de corte de pelo? Habrá que esperar unos días para saber cuál será el cambio en su aspecto con el que, seguro, sorprenderá a la audiencia.

En la primera entrega de su ‘magazine’ entrevista a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y nuevo portavoz nacional del PP, con quien hablará sobre la evolución de la pandemia en la capital, así como el panorama socioeconómico actual.

Entre las novedades de la nueva temporada, cabe destacar que ‘El programa de AR’, incorporará los viernes una mesa política con representantes de los principales partidos: Antonio Miguel Carmona, Elena Valenciano, Andrea Levy, Rafael Hernando, Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar, Rita Maestre, Macarena Olona, Mireia Borrás, Juan Carlos Girauta, Toni Cantó y Gabriel Rufián.

Nuevas incorporaciones de ‘El programa de Ana Rosa’

Por su parte, en la mesa de actualidad estarán Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, terapeuta, investigadora y escritora; y Toni Castejón, portavoz sindical de los Mossos d’Esquadra. En dicha mesa seguirán contando con la colaboración de Cruz Morcillo, Rocío Ramos, Alejandro Requeijo, Carmen Carcelén, Daniel Montero, Jero Boloix, José Antonio Vázquez Taín, Israel López, José María Benito, Marcos García Montes, Mayka Navarro, José Miguel Gaona, Juan Manuel Medina, Pablo Herráiz y el periodista gastronómico Alberto Fernández Bombín.

Además, se suman a la lista de colaboradores Kiko Llaneras, experto en análisis y periodismo de datos; Javier Casqueiro, corresponsal parlamentario de El País; Luis Rendueles, escritor y periodista. Continuarán interviniendo Ana Terradillos, Javier Ruiz, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Esther Esteban, Esther Palomera, Fernando Berlín, Fernando Garea, Isabel San Sebastián, José Carlos Díez, Jorge Bustos, José Luis Pérez, José María Olmo, Ketty Garat, María Claver, Nacho Corredor, Pilar García de la Granja, Pilar Gómez, Rodolfo Irago, Verónica Fumanal y Gonzalo Bernardos.