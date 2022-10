Ana Rosa Quintana ha ofrecido una rueda de prensa después de su vuelta a ‘El programa de Ana Rosa’. Ha querido tener un detalle con los medios de comunicación, que han seguido de cerca el proceso en el que ha estado inmersa durante 11 meses. Los ha atendido y ha respondido todas las preguntas que querían hacerle. Para la ocasión, Ana Rosa se ha cambiado de ropa y se ha decantado por vestirse de negro. La presentadora de televisión ha desvelado cómo ha vivido el proceso tan duro: «Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones…», desvela rotunda.

La presentadora de televisión desvela lo más duro del tratamiento

Aunque Ana Rosa Quintana ya se enfrentó a un cáncer hace unos años, la presentadora ha explicado que esta vez ha sido mucho más complicado. Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha querido desvelar que la anterior vez no lo hizo público para no «disgustar» a su madre. Ahora ha vuelto fuerte tras vivir unos meses de lo más complicados. De hecho, su vuelta a televisión será poco a poco. Y es que no irá a trabajar los viernes para no abusar. La presentadora no acudirá a ‘El Programa de Ana Rosa’ los viernes y serán Joaquín Prat y Patricia Pardo los que ocupen su lugar.

En este día tan especial para ella, Ana Rosa no ha estado sola. No solo le han acompañado sus compañeros de trabajo y personas de confianza. Junto a ella han estado su marido y dos de sus hijos. «Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Esta mañana hasta han venido dos de mis hijos y mi marido, que nunca habían venido», ha reconocido.

Su marido no se ha separado de ella durante todo el día

De sus hijos ha hablado precisamente. El hecho de que haya estado en casa en la vuelta al colegio le ha permitido ver a sus hijos. Normalmente era ella la primera que salía de casa. La presentadora de televisión ha confesado el motivo por el que ha seguido madrugando todos los días: «En 17 años que tienen mis hijos nunca les había visto irse al colegio. Me he levantado con ellos para poder desayunar con ellos cada mañana. He aprovechado para desayunar todos los días con ellos. Hace tres meses yo no sabía que iba a ocurrir todo esto».

Han sido unos meses para centrarse en sí misma. De hecho, ha querido cuidar su alimentación y también ha procurado salir a andar todos los días: «He caminado mucho y he hecho mucho deporte para soportar el tratamiento. Interrumpí el entrenamiento pero he vuelto y estoy en forma. Todas mis amigas me regalaron un remo de madera muy bonito y todos los días entreno con el. Me he currado mucho estar bien físicamente».

Un día de muchas emociones y de muchos nervios

Este lunes 10 de octubre ha sido un día de muchas emociones para Ana Rosa. Ella misma ha querido contar cómo lo ha vivido: «Al principio nerviosa y se me secaba la boca. Luego cuando me senté en la mesa, me sentí como en casa. Respecto a Ortega Cano el siempre ha sido muy peculiar y creo que se ha puesto un poco nervioso cuando le he pedido que le lanzara un mensaje a Ortega».

Estos meses ha recibido muchos mensajes de cariño y apoyo. En algunas ocasiones asegura haber sentido sorpresa: «Estoy sorprendida y desbordada con toda la expectación de mi alrededor. Cuando vi el vídeo del saludo me quedé impresionada y también, agradecida y orgullosa. Ha sido brutal. Me han dado más besos que en toda mi vida. Yo no sé si es que pensaban que no iba a volver (se ríe)».

Paolo Vasile la sorprende en medio de la rueda de prensa

Paolo Vasile, que ha estado en todo momento muy pendiente del estado de Ana Rosa, ha entrado en directo durante la rueda de prensa que ha dado Ana Rosa Quintana el mismo día que se ha reincorporado a su trabajo. Muy emocionado, Vasile y la presentadora han protagonizado uno de los momentos más emocionantes de la mañana.

Ana Rosa manda un cariñoso saludo a los lectores de SEMANA

Vídeo: SEMANA.