Tras las amenazas a los políticos, Ana Rosa Quintana ha confesado que hace un tiempo temió por su vida por lo que tuvo que contratar a personal de seguridad

Este martes, Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa con una inesperada confesión. En la mesa donde debaten de asuntos sociales y políticos, han comentado uno de los temas más candentes actualmente: las amenazas que están recibiendo los políticos cuando quedan pocos días para que se celebren las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Mientras partidos políticos acuden a actos presentado sus programas electorales, algunos anónimos se dedican a enviar cartas con amenazas o demás con el fin de atemorizar a estos. Este episodio ha hecho que Ana Rosa Quintana revele uno de los momentos más difíciles que ha vivido en su vida, cuando estaba amenazada. Al contrario que los miembros políticos, la presentadora no lo hizo público hasta ahora. Unos años después.

Ana Rosa Quintana ha confesado que ella también sufrió amenazas

Este mismo martes, en ‘El programa de AR’, la presentadora se ha confesado sobre este terrorífico episodio de su vida. La presentadora escuchaba atentamente como algunos de los colaboradores en su programa comentaban las diferentes amenazas que han recibido estos días algunos miembros del Gobierno. Sin dar crédito a lo que estaba escuchando, se ha mostrado muy crítica con estos políticos: «Utilizan las amenazas de una persona con esquizofrenia para hacer campaña«, ha dicho. Y posteriormente ha pasado a contar su propia vivencia.

«Hace ya un tiempo, bastante tiempo, yo tuve que tener a una persona de seguridad durmiendo en el sofá de mi casa, en el salón...», ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana para sorpresa para el resto de sus compañeros, que no conocían la extrema situación por la que había vivido la presentadora. «Yo no se lo he dicho a nadie, de verdad, hace mucho tiempo no ahora», ha confesado.

La presentadora se ha mostrado muy crítica con los políticos

También se ha mostrado muy crítica con algunos miembros del Gobierno por hacer públicas estas amenazas y señalar públicamente a una persona que padece una enfermedad mental: «Estas cosas se saben, la policía sabe lo que tiene que hacer, tú vas a la policía y te dicen ‘tranquilidad, déjanos investigar«, ha asegurado. La presentadora ha explicado que hay que tener mucho cuidado con este tipo de denuncias, sobre todo a la hora de hacerlas públicas: «Estamos en alerta máxima terrorista y estas cuestiones…», ha dicho dejando en el aire el fin de la frase.

Es la primera vez que Ana Rosa Quintana confiesa este episodio de su vida que vivió hace un tiempo. No ha querido más detalles de lo ocurrido, pero el caso es que tuvo que contratar a un personal de seguridad porque temía por su vida. Un episodio que la presentadora quiere olvidar y que no ha querido comentar hasta ahora, cuando ha visto el revuelo causado por los políticos en España.