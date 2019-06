Este miércoles 26 de junio es el último día para realizar la declaración de la renta cuando el resultado no es favorable y toca pagar a Hacienda. Un detalle que ha dado a conocer Ana Rosa Quintana a través de su programa matinal, para alertar de aquellos más despistados que aún no hayan formalizado su situación. Una oportunidad que la presentadora ha aprovechado para hablar de su propio caso, en el que también debe pagar, ¡y mucho!

No es común que Ana Rosa Quintana realice revelaciones tan privadas como esta, pero la presentadora ha considerado que era oportuno para incentivar la colaboración ciudadana en estas cuestiones que nos atañen a todos. Y es que la responsabilidad de uno ayuda al resto y la ausencia de este compromiso puede ocasionar graves problemas para el resto de los convecinos.

“Hay quien espera hasta el último día y el último minuto, pero hay que hacerla y está bien. Hay que colaborar con todos, porque si no luego no tenemos ni Seguridad Social, ni pensiones, ni todo lo que supone y, sobre todo, ayudar a personas que no han tenido tanta suerte como los que nos sale a pagar en la declaración de la renta… a pagar mucho”, confesaba Ana Rosa Quintana, que para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de realizar esta formalidad, no ha dudado en confesar que a ella le toca pagar mucho.

A Ana Rosa Quintana le ha tocado pagar un año más en la declaración de la renta, pero a ella no le pesa tener que pagar a Hacienda: “Yo estoy contenta. Gracias a Dios pagas mucho, quiere decir, porque te va bien y porque puedes ayudar, porque puedes apoyar”, confiesa la presentadora que, además, manda un mensajito a los mandatarios que deberán gestionar su aportación: “Lo único que quiero es que ese mucho se gestione bien, ya está”.