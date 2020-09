Tras la bomba de un posible hermano de Terelu Campos y Carmen Borrego, Ana Rosa Quintana no da crédito a esta información

Este jueves, Antonio David Flores anunció un bombazo: un posible hermano de Terelu Campos y Carmen Borrego. Una noticia que ha puesto ‘patas arriba’ la crónica social y ha acaparado titulares de todo tipo de medio de comunicación. Una noticia que a todos nos ha pillado por sorpresa, incluida Ana Rosa Quintana, que se ha mostrado anonadada al conocer la noticia. Ha sido en su propio programa, ‘El programa de AR’, donde han relatado nuevos detalles de este posible hermano, pero con una presentadora que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Ana Rosa Quintana no da crédito a la información que sale a la luz

En el Club Social de su programa, Joaquín Prat daba paso a esta noticia asegurando que «fue protagonista de la tarde de ayer, de anteayer… ¡y lo que queda!». En ese preciso momento, Ana Rosa Quintana tomó la palabra porque se le pasaban muchas dudas por la cabeza sobre esta bomba informativa e intentaba solucionarlas todas pidiendo ayuda a sus colaboradores: «Yo estoy de verdad… a mí me lo vais a explicar», decía una Ana Rosa, alucinando con esta noticia.

«A estas alturas, 50 años después, que nos aparezca un hermano me parece rarísimo, la verdad. Me lo explicaréis porque tendrá alguna explicación», ha asegurado en su discurso. Posteriormente ha querido saber si este hermano era por parte materna o paterna, a lo que Joaquín Prat le ha querido aclarar que este hermano sería por parte de de padre, lo que ha tranquilizado a Ana Rosa Quintana. «Ahhhhhh Es que yo no veía a Teresa con un hijo secreto la verdad», ha asegurado la presentadora. Por su parte, el presentador decía lo mismo: «Yo desconocía que tenia otro hermano, pero lo celebro», decía refiriéndose a Terelu Campos.

Antonio David reveló el bombazo tras explotar contra Carmen Borrego

Al hablar de las recientes declaraciones de Carmen Borrego en el programa, el malagueño ha perdido los nervios: «¡Que deje de hablar de mi hija, que tiene el culo muy sucio!», espetaba. «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!», explotaba. El comentario sobre «el hermano de Málaga no ha pasado en absoluto desapercibido. «¿Un hermano? ¿Que le ha salido un ‘brother’?, se preguntaba, atónita, Paz Padilla.