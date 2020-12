Ana Obregón ha reaparecido en un acto publicitario de RTVE con motivo de la Navidad, ya que se encargará de dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu

Ana Obregón despedirá el año junto a Anne Igartiburu en La 1 de RTVE. Por este motivo, la actriz ha reaparecido en un acto público y un photocall tras la muerte de su hijo, Álex Lequio, el pasado mes de mayo. Este mismo viernes se ha presentado la programación especial de Navidad de la cadena pública con todos los integrantes que estarán presentes en estas fechas tan especiales. La más esperada y que se ha convertido en el foco de atención ha sido sin lugar a dudas Ana Obregón. De hecho, hace poco menos de un año que la vimos por última vez en un acto público, que además se trataba de un evento solidario.

El pasado año, concretamente el 28 de diciembre, Ana Obregón asistía al partido de fútbol benéfico ‘Artistas contra toreros’. Esta fue la última vez que asistió a un acto público antes del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. Durante los primeros meses del 2020 canceló todos sus proyectos profesionales para centrarse exclusivamente en el cuidado de su hijo. Y así fue hasta su fallecimiento. Desde entonces, la polifacética artista ha permanecido en la sombra pasando el duelo de la muerte de su hijo. Ahora, quiere despedir este nefasto año dedicándoselo a su hijo y en honor a todas las personas que durante el 2020 han perdido a un ser querido.

La esperada reaparición de Ana Obregón tras la muerte de su hijo

A pesar de que durante estos meses hemos sabido de la actriz, no ha sido hasta ahora cuando se ha enfrentado por primera vez a la prensa, aunque lo cierto es que tan solo ha sido acreditada medios gráficos. Aún así, no habrá sido fácil para Ana volver a acaparar todo el protagonismo en un año tan complicado como ha sido este para ella. Y es que tras años de lucha titánica, el pasado mes de mayo falleció su hijo en Barcelona, donde pudimos ver a una presentadora completamente destrozada y devastada junto a su ex, Alessandro Lequio.

Desde la muerte de su hijo, la actriz ha estado menos activa a través de sus redes sociales pero aún así ha querido seguir presente. Sobre todo para recordar y homenajear a su hijo. Desde entonces, todas sus publicaciones han estado destinadas al recuerdo de Aless (como le llamaban cariñosamente). De hecho, la última noche del año también será un homenaje para él. Así mismo lo desveló Ana Obregón cuando anunció la noticia de que daría las Campanadas junto a Anne Igartiburu: «Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mi , de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor.

Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad», escribía por aquel entonces.